Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Οι επιθέσεις σε μετανάστες βασίζονταν στο μίσος απέναντι σε όσους χαρακτήριζαν «υπανθρώπους» - Real.gr

Συνεχίζεται για δεύτερη συνεδρίαση η αγόρευση της εισαγγελέως του Δικαστηρίου όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό, οι επιθέσεις σε μετανάστες δεν ήταν τυχαία περιστατικά, αλλά οργανωμένες ενέργειες με πολιτικό και ρατσιστικό πρόσημο, ενταγμένες στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών προηγήθηκε από δημόσια ομιλία του Ιωάννη Λαγού, ο οποίος στοχοποίησε ευθέως τους μετανάστες, δηλώνοντας πως «θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή και στον ελληνικό λαό». Λίγες ώρες αργότερα, ομάδα περίπου δεκαπέντε ατόμων συγκροτήθηκε, οργανώθηκε και κινήθηκε συντεταγμένα προς το σπίτι των Αιγύπτιων ψαράδων.

Οι δράστες δεν επιχείρησαν να κρύψουν την ταυτότητά τους. Αντίθετα, δήλωσαν την παρουσία τους με τη συμπεριφορά και την ενδυμασία τους, επιδιώκοντας να επιδείξουν τη δύναμη της Χρυσής Αυγής, μια δύναμη που, όπως τόνισε η εισαγγελέας, δεν ήταν άλλη από τη βία. Ο τρόπος δράσης είπε-πολυπρόσωπη επίθεση, αριθμητική υπεροχή, χρήση αντικειμένων ως όπλων και ταχύτητα εκτέλεσης– ακολουθεί το γνωστό modus operandi της οργάνωσης.

Η εισαγγελέας σημείωσε ότι η Χρυσή Αυγή, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της, επιχείρησε να συγκαλύψει τους δράστες. Παράλληλα, η επανειλημμένη ατιμωρησία για επιθέσεις, όπως εκείνες σε μέλη του ΠΑΜΕ, φέρεται να λειτούργησε ως μήνυμα ενθάρρυνσης για περαιτέρω κλιμάκωση της βίας.

Στελέχη που πρωταγωνίστησαν σε τέτοιες ενέργειες όχι μόνο δεν περιθωριοποιήθηκαν, αλλά αντίθετα επιβραβεύθηκαν, καθώς εντάχθηκαν στα ψηφοδέλτια της οργάνωσης στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Η πρακτική αυτή ενίσχυσε την αντίληψη ότι η βίαιη δράση αποτελούσε μέσο ανέλιξης στην εσωτερική ιεραρχία.

Ανάλογο μοτίβο ακολουθήθηκε, σύμφωνα με την εισαγγελέα, και στις επιθέσεις σε βάρος μεταναστών μικροπωλητών, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις λαϊκές αγορές. Εκεί, τα μέλη της Χρυσής Αυγής φρόντιζαν να γίνεται σαφής η «πατρότητα» των επιθέσεων, μετατρέποντας τη βία σε εργαλείο δημόσιας προβολής και εκφοβισμού.

Δολοφονία Λουκμάν



Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, ο οποίος δέχθηκε θανατηφόρα επίθεση χωρίς πρόκληση. Οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν στιλέτο τύπου πεταλούδα, προκαλώντας τραύμα παρόμοιο με εκείνο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Όπως σημείωσε, το έγκλημα είχε ξεκάθαρο ρατσιστικό κίνητρο και δεν συνιστούσε μεμονωμένη πράξη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο οργανωμένης δράσης, βασισμένο στην ιδεολογία της «φυλετικής καθαρότητας» και του μίσους απέναντι σε όσους η οργάνωση χαρακτήριζε ως «υπάνθρωπους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η εισαγγελέα και στην εμπλοκή αστυνομικών, με τη σημείωση ότι ένας μικρός αριθμός είτε συνέδραμε είτε ανέχθηκε τις ενέργειες της Χρυσής Αυγής. Μετά από έρευνα, τεκμηριώθηκε η άμεση σχέση δέκα αστυνομικών με την οργάνωση.

Η αγόρευση συνεχίζεται.