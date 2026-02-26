Εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας - «Η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης» - Real.gr

Εκδήλωση με θέμα «η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Αγώνας για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη», διοργανώνει η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens, (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10).
Ομιλητές θα είναι οι:
Μαριάνα Τσίχλη, συγγραμματέας ΛΑΕ- ΑΑ
Miloslav Vrzal, μέλος ΚΕ ΚΚ Τσεχίας
Manu Pineda, πρώην Ευρωβουλευτής, μέλος ΠΓ του ΚΚ Ισπανίας
Αnastasia Udaltsova, Βουλευτής της Δούμας, επικεφαλής Αριστερού Μετώπου Ρωσίας
Πέτρος Παπακωνσταντίνου , Δημοσιογράφος
Γιώργος Πλειος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ
Γιώργος Τσιάρας, Δημοσιογράφος
Συντονίζει:
Ορέστης Μπεφάνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ