Εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας - «Η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης» - Real.gr

Εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας – «Η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης»

12:18, 26/02/2026
Εκδήλωση με θέμα «η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Αγώνας για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη», διοργανώνει η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens, (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10).

Ομιλητές θα είναι οι:

Μαριάνα Τσίχλη, συγγραμματέας ΛΑΕ- ΑΑ
Miloslav Vrzal, μέλος ΚΕ ΚΚ Τσεχίας
Manu Pineda, πρώην Ευρωβουλευτής, μέλος ΠΓ του ΚΚ Ισπανίας
Αnastasia Udaltsova, Βουλευτής της Δούμας, επικεφαλής Αριστερού Μετώπου Ρωσίας
Πέτρος Παπακωνσταντίνου , Δημοσιογράφος
Γιώργος Πλειος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ
Γιώργος Τσιάρας, Δημοσιογράφος

Συντονίζει:

Ορέστης Μπεφάνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ

