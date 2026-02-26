Εκδήλωση της Λαϊκής Ενότητας - «Η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης» - Real.gr

Εκδήλωση με θέμα «η στρατιωτικοποίηση της ΕΕ είναι σε βάρος των λαών της Ευρώπης. Αγώνας για ειρήνη, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη», διοργανώνει η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens, (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 10).

Ομιλητές θα είναι οι:

Μαριάνα Τσίχλη, συγγραμματέας ΛΑΕ- ΑΑ

Miloslav Vrzal, μέλος ΚΕ ΚΚ Τσεχίας

Manu Pineda, πρώην Ευρωβουλευτής, μέλος ΠΓ του ΚΚ Ισπανίας

Αnastasia Udaltsova, Βουλευτής της Δούμας, επικεφαλής Αριστερού Μετώπου Ρωσίας

Πέτρος Παπακωνσταντίνου , Δημοσιογράφος

Γιώργος Πλειος, Καθηγητής Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ

Γιώργος Τσιάρας, Δημοσιογράφος

Συντονίζει:

Ορέστης Μπεφάνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΕΚΠΑ