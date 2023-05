Εκλογές 2023: Στις κάλπες οι Έλληνες του εξωτερικού - Αυξημένη η προσέλευση στα εκλογικά τμήματα

O Γεν. Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπ. Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης, ανέβασε αναρτήσεις με φωτογραφίες από τα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού.

Οι 22.825 Έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού προσήλθαν στις κάλπες, σήμερα Σάββατο από νωρίς το πρωί προκειμένου να ψηφίσουν.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στα 99 εκλογικά τμήματα που συστάθηκαν σε 85 πόλεις 35 χωρών ανά την υφήλιο και ειδικότερα, σε κτίρια πρεσβειών και προξενείων των ελληνικών αρχών, γραφεία ιερών ναών της ελληνορθόδοξης εκκλησίας και κτίρια ή καταστήματα ελληνικών κοινοτήτων, συλλόγων ή άλλων ελληνικών οργανώσεων. Για τη συγκρότηση εκλογικού κέντρου σε μια πόλη, προϋπόθεση ήταν η εγγραφή τουλάχιστον 40 εκλογέων. Σε όσες πόλεις δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός, οι ψηφοφόροι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα σε άλλη πόλη ή και χώρα.

Περισσότεροι από 4.870 Έλληνες εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (συγκροτήθηκαν σε Λονδίνο, Γλασκόβη, Μπέρμιγχαμ, Ληντς και Εδιμβούργο), 3.326 της Γερμανίας (σε Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Δρέσδη, Ανόβερο, Νυρεμβέργη, 'Ααχεν, Βούπερταλ, Κολωνία, Μπίλεφελντ, Ντόρτμουντ και Λουντβικσχάφεν), 1.935 της Ολλανδίας (Χάγη, 'Αμστερνταμ, Ρότερνταμ και Αϊντχόφεν), 1.680 των ΗΠΑ (Σαν Φραντσίσκο, Ατλάντα, Βοστόνη, Λος 'Αντζελες, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο και Τάμπα) 1.629 του Βελγίου (Βρυξέλλες, Αμβέρσα), 1.462 στην Κύπρο (σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο), κ.λπ.

Important day today for Greeks abroad: we get to finally vote in Greek national elections. I thought this merited a picture - last time I voted was in 2004. pic.twitter.com/s3DfrDsk50