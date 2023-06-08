Εκλογές 2023: Τα 32 κόμματα που θα διεκδικήσουν την ψήφο στις κάλπες της 25ης Ιουνίου

Στη δημοσιότητα τα 32 κόμματα, συνασπισμοί κόμμάτων και ανεξάρτητοι που θα συμμετέχουν στις προσεχείς εκλογές.
Τα 32 κόμματα, συνασπισμοί κομμάτων και ανεξάρτητοι που θα συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές είναι τα εξής:
1) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ)
2) ΑΝΤΑΡΣΥΑ
3) ΟΚΔΕ
4) ΚΚΕ (μ-λ)
5) ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6)ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ- ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
7) ΜΕΡΑ 25
8) ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
9) ΣΥΡΙΖΑ
10) ΝΙΚΗ
11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
12) ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ
13) Μ-Λ ΚΚΕ
14) ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
15) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
16) ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
17) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ
18) ΟΑΚΚΕ
19) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ
20) ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ (Λ.ΕΥ.ΚΟ.)
21) ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
22) ΕΥ – ΚΙΝΗΣΗ
23) ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
24) ΚΙΝΗΜΑ ΦΤΩΧΩΝ
25) ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΤΟ ΟΛΟΝ
Συνασπισμοί κομμάτων
1) ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
2) ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
3) ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΩΒ
4) ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ
Μεμονωμένοι ανεξάρτητοι
1) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΠΟΘΥΤΗ 1978- ΤΡΙΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ -UFO- USO EXTRATERRESTIALS- EINSTEIN- ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ