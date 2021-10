Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: ΕΥΕΔ και Κομισιόν ετοιμάζουν προτάσεις για μέτρα εναντίον της Τουρκίας

Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έδωσε χθες εντολή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσουν επιλογές με προτεινόμενα μέτρα εναντίον της Τουρκίας, τα οποία θα κληθούν να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη, ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου.

Όπως ανέφερε, ο υπουργός Εξωτερικών στήριξε πλήρως την παρέμβαση του Κύπριου ομολόγου του, ο οποίος αναφέρθηκε λεπτομερώς στην τουρκική παραβατική συμπεριφορά και υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καθορίσει τα όρια όσον αφορά τις παράνομες και απαράδεκτες τουρκικές ενέργειες.

Τόνισε ότι, όπως τα υπόλοιπα κράτη μέλη δείχνουν αλληλεγγύη έναντι των ενεργειών της Λευκορωσίας, πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη προς την Κύπρο.

Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε πως ο ύπατος εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ τόνισε κατά τη διάρκεια του ΣΕΥ πως η συμπεριφορά της Τουρκίας δημιουργεί ένταση στην Κύπρο και υπονομεύει την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Η αρχική πρόταση του κ. Μπορέλ, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο δια βοής, υποστηρίχθηκε από αρκετά κράτη μέλη, τα οποία εκφράστηκαν ενθέρμως υπέρ, ενώ καμία χώρα δεν εξέφρασε αντίρρηση, ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

Αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, η ελληνική πλευρά καλωσόρισε τη συμφωνία μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, η οποία αποσκοπεί στη μείωση της έντασης στην περιοχή.

«Στρατηγικός στόχος παραμένει η πλήρης ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων, και όπως διαφάνηκε και κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στην Σλοβενία, τόσο η ΕΕ όσο και τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση», επισήμανε και προσέθεσε πως προσβλέπουμε σε μια στρατηγική συζήτηση των ΥΠΕΞ της ΕΕ τον προσεχή Νοέμβριο.

Όπως υπενθύμισε, η τελευταία σχετική συζήτηση, με την παρουσία των ΥΠΕΞ της ΕΕ, καθώς και της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας έλαβε χώρα, μέσω τηλεδιάσκεψης, τον περασμένο Μάιο, κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας Ελλάδας και Ρουμανίας.

Όσον αφορά τις σχέσεις ΕΕ-Κόλπου, η Ελλάδα τάσσεται σαφώς υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων αυτών και στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας γενικότερα.

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε ακόμη στο πρωινό εργασίας που διοργάνωσε στο Λουξεμβούργο ο κ. Δένδιας με υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της ΕΕ, στο οποίο καλεσμένη ήταν η Λίβυα ΥΠΕΞ Νάιλα ελ Μανγκούς, η οποία είχε έρθει πριν περίπου ένα μήνα στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την πάγια θέση της Ελλάδας για τη διενέργεια των εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου, όπως έχει συμφωνηθεί, καθώς και για την πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων, τακτικών και μισθοφόρων από τη χώρα. Τόνισε ακόμη τη σημασία που αποδίδει τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην σταθερότητα της Λιβύης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Υπενθύμισε τέλος ότι η Ελλάδα, πέρα από τις συχνές πολιτικές και οικονομικές επαφές σε διμερές επίπεδο με πιο πρόσφατη την επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, λειτουργεί εδώ και μήνες την πρεσβεία στην Τρίπολη και γενικό προξενείο στην Βεγγάζη. Επίσης έχει δωρίσει 200.000 εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και περιφερειακός ηγέτης

«Η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και περιφερειακός ηγέτης», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Αλέξανδρος Παπαϊωάννου κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, αναφερόμενος στη σημασία της επιστολή του Αμερικανού ΥΠΕΞ προς τον πρωθυπουργό, η οποία συνόδευε την ανανεωμένη αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ.

«Η εν λόγω επιστολή αποτελεί μονομερή πολιτική δέσμευση των ΗΠΑ προς τη χώρα μας και άρα έχει ιδιαίτερο βάρος», σημείωσε, ενώ προσέθεσε πως επιβεβαιώνει τις άριστες διμερείς σχέσεις, οι οποίες «φτάνουν σε νέα ύψη».

«Η επιστολή υπογραμμίζει τη δέσμευση των ΗΠΑ για την αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας από απειλές ή ένοπλη επίθεση», τόνισε χαρακτηριστικά. «Η σχετική αναφορά, η οποία περιλαμβάνεται επίσης στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας, επαναλαμβάνεται, αυτή τη φορά, σε μονομερές πολιτικό κείμενο που δεσμεύει αποκλειστικά τις ΗΠΑ».

Ακόμη επισήμανε πως γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων σε ελληνικά νησιά πέραν της Κρήτης, είτε για επιχειρήσεις, είτε για εκπαίδευση.

«Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ κάνουν ρητή αναφορά στην ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Η αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό νέο στοιχείο».

Γίνεται ακόμη αναφορά, όπως υπενθύμισε, στην κοινή αφοσίωση Ελλάδας και ΗΠΑ στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής προόδου, την οποία αντικατοπτρίζει η ανανεωμένη MDCA.

Αναφερόμενος αναλυτικά στο τι καινούργιο κομίζει η ανανέωση της MDCA, ο κ. Παπαϊωάννου επισήμανε πως επιβεβαιώνεται, από τις ΗΠΑ, ο στρατηγικός και σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

«Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν περάσει σε ένα, μοναδικό στα χρονικά, επίπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ υπενθύμισε πως οι ΗΠΑ επιλέγουν την Ελλάδα, ως μια από τις ελάχιστες πλέον ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες επενδύουν, ενισχύοντας το γεωπολιτικό και στρατηγικό τους αποτύπωμα, επιλέγοντας μάλιστα νέες τοποθεσίες, όχι απλώς την διατήρηση των υφισταμένων.

Επίσης, σημείωσε πως «η συμβατική δέσμευση είναι, καταρχήν, πενταετούς διάρκειας, κάτι που σημαίνει ότι δεσμεύει τόσο την παρούσα, όσο και την επόμενη Διοίκηση».

Ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε πως οι ΗΠΑ αποφάσισαν να επενδύσουν σε εγκαταστάσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις και των δύο χωρών και θα παραμείνουν υπό ελληνική διοίκηση, σε στρατηγικά σημεία, όπως η Θράκη και η Κρήτη. Αυτό μάλιστα μετά την μεταναστευτική κρίση του Μαρτίου 2020, αλλά και την σχεδόν συνεχιζόμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας θωρακίζεται περαιτέρω, ενώ γίνεται ρητή αναφορά στην απειλή επίθεσης», σημείωσε.

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς και αυτές με τη Γαλλία και τα ΗΑΕ δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας για την Ελλάδα, «η οποία υπερβαίνει δεσμεύσεις σε πολυμερή σχήματα», προσέθεσε. «Είναι εμφανές ότι ο στρατηγικοί σύμμαχοι της Ελλάδας επενδύουν διμερώς στη χώρα μας, ενισχύοντας υπάρχουσες δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, υποδηλώνοντας έτσι την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν στην προστασία και ευημερία της χώρας μας».

Επισήμανε δε πως οι συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία αλληλοσυμπληρώνονται και δεν είναι ανταγωνιστικές, ενώ «αποτελούν σημεία σταθμούς στις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την Ευρωπαϊκή, καθώς και για την Ευρω-Ατλαντική ασφάλεια».

Κατά την πρώτη συνάντηση εργασίας με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας υπογράμμισε τις αξίες και αρχές που διέπουν διαχρονικά την ελληνική εξωτερική πολιτική και τόνισε την ενίσχυση των σχέσεων με χώρες, και πέρα από την άμεση γειτονία της Ελλάδας, όπως την Ινδία και την Αυστραλία, οι οποίες, όπως και η Ελλάδα, είναι προσηλωμένες στην εφαρμογή και στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

«Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε επίσης στην ενδυνάμωση του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και ΗΠΑ), το οποίο θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε τετραμερές σχήμα συνεργασίας, και ενδεχομένως σε πολυμερές με την συμπερίληψη και άλλων κρατών της περιοχής όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Αίγυπτος», σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε στον κ. Μπλίνκεν πως η συμφωνία με την Γαλλία ενισχύει την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, και ενισχύει τον διατλαντικό δεσμό μέσω ενός μιας περισσότερο ισορροπημένης κατανομής των βαρών, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα σέβεται και εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της στο ΝΑΤΟ (όπως για παράδειγμα το ύψος των αμυντικών δαπανών πάνω από 2% του ΑΕΠ).

Συζητήθηκαν ακόμη οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, καθώς και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ενδελεχώς για την τουρκική προκλητική συμπεριφορά, δείχνοντας του και σχετικούς χάρτες, ενώ τόνισε την απειλή πολέμου που η Τουρκία επαναφέρει στο προσκήνιο όλο και συχνότερα (casus belli) καθώς και το παράνομο και ανυπόστατο "τουρκο-λιβυκό μνημόνιο".

Παρατήρησε μάλιστα, όπως μετέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, ότι πέρα από το γεγονός ότι τα ανωτέρω παραβιάζουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινής λογικής.

«Υπό τις συνθήκες αυτές, τα περιθώρια συνεννόησης με την Τουρκία, και εφόσον η τελευταία δεν μεταβάλει την στάση της, παραμένουν πολύ περιορισμένα», σημείωσε.

Αναφορικά με το Κυπριακό, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην αδιάλλακτη στάση της Τουρκίας και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την επίλυση του Κυπριακού.

Στις συναντήσεις που είχε ο υπουργός Εξωτερικών με τα μέλη του Κογκρέσου, το βασικό θέμα συζήτησης ήταν οι ιδιαίτερα ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα ο ρόλος της Τουρκίας.

Ο κ. υπουργός απηύθυνε επίσης επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μενέντεζ, ο οποίος εκείνες τις ημέρες βρισκόταν εκτός ΗΠΑ.

Ο κ. Παπαϊωάννου υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα νομοθετικά σώματα στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας το East Med Act του 2019 και το νομοσχέδιο για την αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, το οποίο έχει υπερψηφισθεί, με διακομματική στήριξη, από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, και το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επίσης, πρόσφατα η Βουλή των Αντιπροσώπων υπερψήφισε νομοσχέδιο για την αμερικανική πολιτική στη Λιβύη, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί προσεχώς για ψήφιση στην Γερουσία.

Τέλος, ο κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις συναντήσεις του υπουργού Εξωτερικών με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ Γαΐρ Λαπίντ και τον Εμιρατινό ΥΠΕΞ Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ουάσινγκτον με την ευκαιρία της επετείου συμπλήρωσης ενός έτους από τις συμφωνίες του Αβραάμ.

Και οι δυο συναντήσεις επιβεβαίωσαν τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών αυτών, ενώ εξετάσθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Βόρειο Αφρική και τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας.

Στο Ομάν και τη Λιβύη αυτή την εβδομάδα ο ΥΠΕΞ

Ο υπουργός θα μεταβεί στο Ομάν, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Βusaidi, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

O υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί επίσης με τον υπουργό του Βασιλικού Οίκου του Ομάν, Στρατηγό Sultan bin Mohammed Al Nuamani, καθώς και με τον πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ειδικών Οικονομικών και Ελεύθερων Ζωνών Ali bin Masoud Al Sunaidy.

Όπως επεσήμανε ο κ. Παπαϊωάννου, οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στις εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Κόλπου, καθώς και στην συνεργασία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου.

Κατά την επίσκεψη προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή των εξής δύο Συμφωνιών: Συμφωνία απαλλαγής θεωρήσεων για κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων, και Μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις.

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στην Τρίπολη της Λιβύης, προσκεκλημένος της Λίβυας ομολόγου του Νάιλα ελ Μανγκούς στην Πρωτοβουλία σταθεροποίησης της Λιβύης (Libya Stabilisation Initiative), "κάτι που υποδηλώνει την όλο και αυξανόμενη σημασία που αποδίδει τόσο η Λιβύη, όσο και τα άλλα κράτη στον σταθεροποιητικό και θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα".

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στη λιβυκή πλευρά, ενώ έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν επίσης κυρίως γειτονικές προς την Λιβύη χώρες, καθώς και οι χώρες που συμμετέχουν στην Διαδικασία του Βερολίνου.

Η Διάσκεψη αναμένεται να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς: ασφάλεια και οικονομία, τόνισε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, ο κ. Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Ισραήλ Michael Levy και τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Γεωργίας Kakha Kuchava, οι οποίοι θα βρίσκονται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων κρατών - μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, ο θα βρίσκεται στο Λονδίνο, όπου θα συναντήσει την νέα Βρεττανή ομόλογό του Λιζ Τρας (Liz Truss).

Να υπενθυμίσω ότι ο υπουργός είχε συναντηθεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο Λονδίνο με τον τότε ομόλογό του Ντόμινικ Ράαμπ, κάτι που υποδηλώνει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, πλέον στην εποχή μετά το Brexit.

Την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να υποδεχθεί τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι (Wang Yi).

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου, ο κ. Δένδιας θα υποδεχθεί στην Αθήνα τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Nayef bin Falah Mubarak Al-Hajraf), τον οποίο έχει ήδη συναντήσει δύο φορές, τον Απρίλιο στο Ριάντ, όταν υπέγραψαν και πρωτόκολλο συνεργασίας, και τον Σεπτέμβριο στην Νέα Υόρκη.

Τέλος, την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου θα υποδεχθεί τον ΥΠΕΞ της Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της ΕΕ χώρας Σλοβενίας 'Ανζε Λόγκαρ (Anze Logar).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συμμετέχει σήμερα στο Λουξεμβούργο στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Την Τετάρτη 20, θα συμμετάσχει στην Διαδικτυακή εκδήλωση για το Μέλλον της Ευρώπης με συμμετοχή Ελλήνων υπαλλήλων Ευρωπαϊκών Θεσμών.

Την Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 θα συνοδεύσει τον πρωθυπουργό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Την Δευτέρα θα συμμετάσχει σε Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πολωνό υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Szymon Szynkowsky.

Τέλος, την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου, ο κ. Βαρβιτσιώτης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο.

Ο υφυπουργός Κώστας Φραγκογιάννης θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Προέδρων Κοινοβουλίων κρατών - μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου

Την ίδια μέρα θα μεταβεί στα Τίρανα για διμερείς επαφές.

Την Δευτέρα-Τρίτη 25-26 Οκτωβρίου θα συνοδέψει τον Πρωθυπουργό στην επίσκεψη του στο Ριάντ, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Πρωτοβουλίας για την Πράσινη Μέση Ανατολή (Middle East Green Initiative) και του Επενδυτικού φόρουμ Μελλοντική Πρωτοβουλία Επενδύσεων (Future Investment Initiative).

Ο υφυπουργός Ανδρέας Κατσανιώτης θα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη αύριο και μεθαύριο με την ευκαιρία της επετείου συμπλήρωσης 30 ετών από εκλογή της ΑΘΠ Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

Την επόμενη Δευτέρα, ο υφυπουργός θα βρίσκεται στην Βενετία για την κήρυξη της έναρξης του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα: «Από την Αλεξάνδρεια στην Κωνσταντινούπολη: Πλατωνική φιλοσοφία και χριστιανική θεολογία (284 - 1453)» (From Alexandria to Constantinople: Platonic Philosophy and Christian theology (284 - 1453)

Τέλος, ανήμερα της εθνικής εορτής στις 28 Οκτωβρίου θα συμμετάσχει στην επιμνημόσυνη τελετή για τους Έλληνες πεσόντες κατά τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο (1940-1941), στην Κλεισούρα και στις Βουλιαράτες.