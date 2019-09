Εξεταστική για το 2015 ζητάει η Κωνσταντοπούλου: Να μάθει ο λαός πως φτάσαμε στην τρομακτική συνθηκολογήση

«Εμείς είμαστε υπέρ του να γίνει εξεταστική επιτροπή για το 2015, για να ξέρουμε ακριβώς αυτοί οι οποίοι πρόδωσαν τον ελληνικό λαό υπό ποιες συνθήκες το έκαναν και γιατί», δήλωσε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 84ης ΔΕΘ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Το αίτημα του ελληνικού λαού είναι αίτημα διαφάνειας, λογοδοσίας, ουσιαστικής διερεύνησης της αλήθειας και όσον αφορά το 2015 για το οποίο έχω γνώση και θέση και πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα, δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι ο ελληνικός λαός δε θα μάθει ποτέ τι ακριβώς έγινε και πώς ακριβώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την τρομακτική συνθηκολόγηση, που κατά την άποψή μου ήταν και προσυμφωνημένη», επισήμανε η Κωνσταντοπούλου.

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε στον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά όπου του επισημαίνει ότι ήταν λάθος του να βασίσει "μία ταινία για τόσο σοβαρά ιστορικά γεγονότα αποκλειστικά και μόνο στο βιβλίο ενός ανθρώπου, που είναι ξεκάθαρο ότι ασχολήθηκε πολύ συστηματικά με το να γράψει το σενάριο της αυτό-ηρωοποίησής του", ενώ απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ επιβεβαίωσε τους διαλόγους της με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπως καταγράφονται στο βιβλίο "Η τελευταία μπλόφα".

"Η κ. Βαρβιτσιώτη μου ζήτησε να της δώσω συνέντευξη, της έδωσα, όπως κάνω με όλους τους δημοσιογράφους και βεβαίως ό,τι λέω on the record, λέω και off the record. Το κομμάτι που αναφέρεται στην συνάντησή μου με τον κ. Τσίπρα στις 21 Φλεβάρη του 2015 είναι ακριβές και το επιβεβαιώνω και είναι ένα κομμάτι της ιστορικής αλήθειας", δήλωσε.

Σχολιάζοντας την ανάληψη καθηκόντων αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Μαργαρίτη Σχοινά η κ. Κωνσταντοπούλου εξέφρασε "σοβαρή, ισχυρή και αδιαπραγμάτευτη αντίθεση" στην επιλογή, διευκρινίζοντας πως "ο κ. Σχοινάς είναι πρόσωπο, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο στο πραξικόπημα που έγινε εναντίον της χώρας μας, είναι πρόσωπο που έχει εκπροσωπήσει την τρόικα και τους δανειστές εναντίον της χώρας μας".

Σε ό,τι αφορά τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ παρατήρησε ότι "η μόνη πολιτική που γίνεται είναι της διαχείρισης της καταστροφής και μία πολιτική εξαγγελιών περικοπών σε φορολογία και σε επιβαρύνσεις", ενώ "αποδέχεται η κυβέρνηση την επιτηρούμενη και εντεταλμένη άσκηση οικονομικής πολιτικής κατόπιν αδείας των δανειστών, άρα είναι μία μνημονιακή αντίληψη".

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας χαιρέτισε τη στάση της κυβέρνησης στο θέμα των αξιώσεων της Ελλάδας από τη Γερμανία για την καταβολή πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων, όπως διατυπώθηκε από τον κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με την Άγκελα Μέρκελ.

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών σημείωσε: "Προειδοποιήσαμε προεκλογικά ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κάνει κωλοτούμπα στο θέμα αυτό, ότι θα υπηρετήσει τη συμφωνία των Πρεσπών και ότι δε θα την αποκηρύξει και βεβαίως την κωλοτούμπα την έκανε με τρόπο θεαματικό και δυστυχώς εκτός από τα εθνικά δίκαια και συμφέροντα, εφαρμόζοντας αυτή τη συμφωνία ο κ. Μητσοτάκης αφήνει απροστάτευτο και αυτό που εδώ, από την έδρα της ΔΕΘ πριν από λίγες μέρες διακήρυξε ότι θα προστατεύσει, δηλαδή τα μακεδονικά προϊόντα".

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επανακαταμέτρησης των ψήφων που έλαβε το κόμμα στις εθνικές εκλογές του Ιουλίου και για τη επόμενη μέρα του κόμματος επισήμανε: "Μετά την καταγραφή μας ως το μεγαλύτερο δημοκρατικό εξωκοινοβουλευτικό κόμμα δεν έχουμε εγκαταλείψει τον βασικό μας στόχο που είναι η απελευθέρωση της χώρας από τη μέγγενη των μνημονίων και η αποκήρυξη του παράνομου δημόσιου χρέους [...] Είναι χρέος μας να εκφράσουμε τους 90.000 πολίτες που μας ψήφισαν και όλους εκείνους που δεν μας ψήφισαν και δεν εκπροσωπούνται σήμερα στη βουλή, να πείσουμε εκείνους που δίστασαν να μας ψηφίσουν ότι είμαστε η μόνη καθαρή φωνή".