Quantcast
Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα - Real.gr
real player

Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα

11:55, 28/02/2026
Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

«Η ειρήνη να είναι μαζί του»: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Χαμενεΐ στο «Χ»

02:08 01/03
Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

Μέτρα ασφαλείας στη βάση της Σούδας - Μετά τις απειλές από το Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης

01:24 01/03
Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ καταγγέλλει ότι πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ

00:58 01/03
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ για Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση και η ασφάλεια του Ορμούζ

00:42 01/03
Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

Eλλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ για Μ. Ανατολή: «Η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή - Πραγματικός ο κίνδυνος ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης - Η αυτοσυγκράτηση είναι επιτακτική»

00:23 01/03
ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

00:03 01/03
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για «σοβαρή απειλή» μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν

00:00 01/03
Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

Κωνσταντίνος Βασάλος: «Είναι τραγικό ότι ρώτησαν για μένα την Ευρυδίκη Βαλαβάνη»

23:55 28/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved