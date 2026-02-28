Έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ το απόγευμα - Real.gr

\u03a3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03b1\u03bd\u03b1\u03ba\u03bf\u03af\u03bd\u03c9\u03c3\u03b7 \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03b5\u03af\u03bf \u03a4\u03cd\u03c0\u03bf\u03c5 \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd, \u03bc\u03b5\u03c4\u03ac \u03c4\u03b9\u03c2 \u03c4\u03b5\u03bb\u03b5\u03c5\u03c4\u03b1\u03af\u03b5\u03c2 \u03b5\u03be\u03b5\u03bb\u03af\u03be\u03b5\u03b9\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u039c\u03ad\u03c3\u03b7 \u0391\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03ae, \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 18:30 \u03b8\u03b1 \u03c0\u03c1\u03b1\u03b3\u03bc\u03b1\u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b7\u03b8\u03b5\u03af \u03c5\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03c9\u03b8\u03c5\u03c0\u03bf\u03c5\u03c1\u03b3\u03cc \u039a\u03c5\u03c1\u03b9\u03ac\u03ba\u03bf \u039c\u03b7\u03c4\u03c3\u03bf\u03c4\u03ac\u03ba\u03b7, \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03ba\u03c4\u03b7 \u03c3\u03c5\u03bd\u03b5\u03b4\u03c1\u03af\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u039a\u03a5\u03a3\u0395\u0391 \u03c3\u03c4\u03bf \u039c\u03ad\u03b3\u03b1\u03c1\u03bf \u039c\u03b1\u03be\u03af\u03bc\u03bf\u03c5.