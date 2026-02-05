Εκτάκτως αύριο στη Βουλή ο Βασίλης Κικίλιας - Real.gr

Ο Υπουργός Ναυτιλίας θα ενημερώσει για το ναυάγιο στη Χίο.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Τη Βουλή θα ενημερώσει αύριο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας για το ναυάγιο στη Χίο. Στις 10 το πρωί η Επιτροπή παραγωγής και Εμπορίου θα συνεδριάσει εκτάκτως. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 365 του Κανονισμού της Βουλής και αφορά το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2026 στη Χίο. Ο υπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την υπόθεση, καθώς και τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών, απαντώντας στα ερωτήματα των βουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία του κ. Κικίλια στην Επιτροπή έρχεται έπειτα από έντονη πίεση της αντιπολίτευσης, η οποία τις προηγούμενες ημέρες ζητούσε επίμονα την εμφάνισή του στο Κοινοβούλιο, προκειμένου να λογοδοτήσει και να παράσχει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.