Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης - Real.gr

Εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον βουλευτή Λέσβου Παναγιώτη Παρασκευαΐδη.

«Οι συνεχείς απαράδεκτες δηλώσεις του βουλευτή Λέσβου, κ. Παρασκευαΐδη θολώνουν το πολιτικό και ιδεολογικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ και δεν μπορούν να είναι ανεκτές», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του κόμματος, με την οποία και γίνεται γνωστό ότι «με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποιεί οτι ο κ. Παρασκευαΐδης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής».

Ο βουλευτής Λέσβου προχώρησε σε μία δήλωσε που προκάλεσε αντιδράσεις, προτείνοντας συνεργασία ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα αν είναι να κυβερνηθεί η χώρα.

Ειδικότερα, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινή Επισκόπηση του Καναλιού της Βουλής και ερωτηθείς από τον δημοσιογράφο αν ο ίδιος θα ήθελε συνεργασία με τη Ν.Δ ο κ. Παρασκευαΐδης αρχικά είπε ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο συνεργασίας με τα κεντροαριστερά κόμματα και μετά βεβαίως να υπάρξει διάλογος και με τη Ν.Δ.. Εν συνεχεία όμως προς έκπληξη όλων συνέχισε φτάνοντας στο άλλο άκρο: «Να συνεργαστούμε ακόμα και με το διάβολο, δεν θα ρίξουμε το σκάφος στα βράχια, δεν θα αποκλείσουμε κανένα. Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους. Με τους πάντες. Ακόμα και με δικτατορικά καθεστώτα. Να μην ξαναχάσουμε όπως στη Σμύρνη» κατέληξε προτρέποντας τους πάντες να διαβάσουν ιστορία.

