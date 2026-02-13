ΕΛ.ΑΣ για τις καταγγελίες της Ζ. Κωνσταντοπούλου: Διερευνώνται τυχόν ευθύνες αστυνομικών - Real.gr

Ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες που έκανε η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Μεταξύ άλλων σημειώνεται πως «διερευνώνται τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.

