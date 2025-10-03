Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις - Real.gr

Quantcast
Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

01:30, 03/10/2025
Ελληνική αντι-NAVTEX σε απάντηση της προκλητικής τουρκικής για το Πίρι Ρέις

Άμεση υπήρξε το βράδυ της Πέμπτης η απάντηση της ελληνικής πλευράς στη νέα προκλητική οδηγία προς ναυτιλλομένους που εξέδωσε νωρίτερα η Τουρκία για έρευνες του σκάφους Πίρι Ρέις στο Αιγαίο.

Συγκεκριμένα, η Αθήνα εξέδωσε αντι-Navtex δια της οποία τονίζεται ότι οι περιοχές ερευνών που επιχείρησε να δεσμεύσει η Άγκυρα  βρίσκονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και στην αρμοδιότητα του σταθμού Λήμνος.

Η ελληνική αντι-NAVTEX

ZCZC LA13
021735 UTC OCT 25
LIMNOS STATION NAVWARN 165/25
NORTH AEGEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25 WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED
AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,
WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN

Η τουρκική Navtex για έρευνες του Πίρι Ρέις στην «καρδιά» του Αιγαίου

H Navtex πυ εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του σκάφους Πίρι Ρέις σε περιοχές δυτικά της Χίου και της Λέσβου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Σμύρνης, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

τουρκική navtex

Σύμφωνα με τους σχετικούς χάρτες, το Πίρι Ρέις θα κινηθεί σε τμήματα του Αιγαίου που είναι εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

τουρκική navtex

