Ελληνική Λύση: Αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα - Real.gr

«Μετά την υπογραφή της Mercosur δηλαδή την υπογραφή του “θανάτου” του πρωτογενούς τομέα, η κυβέρνηση με περίσσιο θράσος ζητά “διάλογο” με τους αγρότες, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για την “κηδεία” της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, επισημαίνοντας:

«Γι’ αυτό ακριβώς αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα και να αντιταχθούν στον “νεκροθάφτη” του πρωτογενούς τομέα, Κ. Μητσοτάκη και στην κυβερνητική εξαπάτηση του δήθεν “διαλόγου” που τους θέλει “συνεργούς” στο κυβερνητικό έγκλημα».