Ελληνική Λύση: Αποφασίστε επιτέλους ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα των Ενόπλων Δυνάμεων και εμείς θα το λύσουμε - Real.gr

«Παρακολουθήσαμε τον εισηγητή του πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ να αναπαράγει τα προπαγανδιστικά ψέματα που ακούμε εδώ και καιρό από τον ίδιο τον κ. Δένδια. Ψεύτικες «ανάστροφες» πυραμίδες, ανύπαρκτα συστήματα αξιολόγησης, ανύπαρκτες αναβαθμίσεις και λογιστικές «αυξήσεις» στους υπαξιωματικούς που «φταίνε για όλα»», τονίζει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει: «Παρακολουθήσαμε την παρωδία της επιλογής των φορέων εκπροσώπησης των στελεχών και είδαμε να αποκλείονται οι αρμόδιοι φορείς, οι Σύλλογοι Αποφοίτων των Σχολών Υπαξιωματικών. Ακούσαμε ότι οι ΕΠΟΠ γίνονται Αξιωματικοί.

Ακούσαμε έμμεση παραδοχή ότι ετοιμάζονται οι ιδιώτες να αντικαταστήσουν τους μηχανικούς αεροσκαφών μας. Ακούσατε κι εσείς λοιπόν ότι οι ανεστραμμένες πυραμίδες σας είναι λάθος. Όλο το αφήγημα σας είναι στημένο σε ένα ψέμα.

Ζητήσατε λύσεις. Μειώστε τους εισακτέους στις σχολές ΑΣΕΙ και η πυραμίδα θα συνεχίσει να είναι υγιής. Αποφασίστε επιτέλους ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα των Ενόπλων Δυνάμεων και εμείς θα το λύσουμε. Τέλος, θα σας δείξουμε εμείς πως καταργούνται τέτοια νομοσχέδια – εκτρώματα με το που γίνουμε κυβέρνηση».