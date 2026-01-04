Ελληνική Λύση: Είχαμε προειδοποιήσει από το 2023 για κίνδυνο ολικού «μπλακ άουτ» στα ελληνικά αεροδρόμια - Real.gr

«Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής στις 16 Μαρτίου 2023 αλλά και με καταιγισμό ερωτήσεων είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ολικού “μπλακ άουτ” στα ελληνικά αεροδρόμια. Η κυβέρνηση όμως αδιαφόρησε πλήρως θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων και διασύροντας τη χώρα διεθνώς με τα σημερινά γεγονότα», σημειώνει η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, μετά τα σημερινά προβλήματα στις αερομεταφορές, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης, υποστηρίζει: «Μιλάμε για την ίδια κυβέρνηση που ενώ ακόμα και σήμερα συκοφαντεί τους αγρότες ότι “κόβουν τη χώρα στη μέση”, “κατάφερε” για πρώτη φορά στη σύγχρονη Ιστορία να αποκόψει τη χώρα διεθνώς. Ας παραιτηθούν τώρα για να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας εμείς που μπορούμε, που θέλουμε και το κυριότερο, που έχουμε απόλυτη γνώση των προβλημάτων, γι’ αυτό και έχουμε τη Λύση».