Ελληνική Λύση για Ίμια: Συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη νύχτα που η πατρίδα μας υπέστη μία από τις μεγαλύτερες εθνικές ταπεινώσεις - Real.gr

- Η Ελληνική Λύση, με αφορμή την επέτειο των 30 χρόνων από τα Ίμια, σημειώνει ότι «κανένας από τους υπαίτιους της εθνικής ήττας δεν λογοδότησε ποτέ». Το κόμμα δεν ξεχνά τους τρεις ήρωες που θυσιάστηκαν.
- Το κόμμα υπογραμμίζει πως «τα Ίμια είναι αδιαμφισβήτητα ελληνικά, όπως αδιαμφισβήτητα ελληνικά είναι όλα τα νησιά και οι βραχονησίδες του Αιγαίου». Επισημαίνει επίσης ότι «η εθνική κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται».
- Για άλλη μια φορά, η Ελληνική Λύση απαιτεί τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής για τα γεγονότα των Ιμίων, την απόρριψη κάθε ιδέας «γκρίζων ζωνών» και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων.
Το γραφείο Τύπου του κόμματος σημειώνει:
«Κανένας από τους υπαίτιους της εθνικής ήττας δεν λογοδότησε ποτέ. Η Ελληνική Λύση δεν ξεχνά. Δεν ξεχνάμε τους τρεις ήρωες που θυσιάστηκαν επειδή κάποιοι πολιτικοί φοβήθηκαν να λάβουν τις αποφάσεις που επιβαλλόταν από την εθνική αξιοπρέπεια και το δίκαιο. Δεν ξεχνάμε ότι τα Ίμια είναι αδιαμφισβήτητα ελληνικά, όπως αδιαμφισβήτητα ελληνικά είναι όλα τα νησιά και οι βραχονησίδες του Αιγαίου. Δεν ξεχνάμε ότι η εθνική κυριαρχία δεν διαπραγματεύεται, δεν μπαίνει σε συνδιαλλαγές και δεν εξαρτάται από ξένα “τηλεφωνήματα”.
Για άλλη μια φορά απαιτούμε:
– Τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής για την πλήρη διερεύνηση των γεγονότων των Ιμίων, την δολοφονία των ηρώων, τις πολιτικές αποφάσεις, τις επαφές με ξένα κέντρα και τη συγκάλυψη που ακολούθησε.
– Την απόρριψη κάθε ιδέας «γκρίζων ζωνών» και «συνεκμετάλλευσης» στο Αιγαίο.
– Την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και την υιοθέτηση εθνικής, πατριωτικής, αποτρεπτικής στρατηγικής και όχι της πολιτικής των υποχωρήσεων και των «ήρεμων νερών».
Η μνήμη των ηρώων μας επιβάλλει αγώνα, όχι σιωπή. Η μνήμη των Ιμίων επιβάλλει λογοδοσία, όχι συγκάλυψη.
Τιμή και δόξα στους ήρωες Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό.
Σε κάθε βραχονησίδα του Αιγαίου, σε κάθε σπιθαμή της Μακεδονίας, της Θράκης και της Κύπρου, χτυπά η καρδιά της Ελλάδας.
ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ».