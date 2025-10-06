Ελληνική Λύση: Η αντιπολίτευση νομιμοποιεί την παραγραφή όλων των αδικημάτων πολιτικών προσώπων - Real.gr

«Είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι τα κόμματα της δήθεν "αντιπολίτευσης" με την σημερινή τους παρουσία στον αγιασμό και την εκλογή κοσμητόρων, ουσιαστικά νομιμοποιούν την παραγραφή όλων των αδικημάτων πολιτικών προσώπων», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει: «Το ορθό θα ήταν η αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Ελληνικής Λύσης. Δυστυχώς για την Ελλάδα, τέτοια “αντιπολίτευση”, ούτε η κυβέρνηση δεν κάνει στον εαυτό της».