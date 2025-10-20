Ελληνική Λύση: Η εκλογή νέου λαθροδυνάστη στα Κατεχόμενα δεν είναι «θετική εξέλιξη» - Real.gr

Quantcast
Ελληνική Λύση: Η εκλογή νέου λαθροδυνάστη στα Κατεχόμενα δεν είναι «θετική εξέλιξη»
Ελληνική Λύση: Η εκλογή νέου λαθροδυνάστη στα Κατεχόμενα δεν είναι «θετική εξέλιξη»

10:24, 20/10/2025
Ελληνική Λύση: Η εκλογή νέου λαθροδυνάστη στα Κατεχόμενα δεν είναι «θετική εξέλιξη»

Η ανακοίνωση του κόμματος για το εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα.

«Κόμματα και άσχετοι σαν τον Τσίπρα, χαιρετίζουν την “εκλογή” του νέου λαθροδυνάστη στα κατεχόμενα βαφτίζοντας την “αλλαγή καθεστώτος” !

Οι πολιτικά ανόητοι “σχολιαστές”  αγνοούν ότι το συγκεκριμένο καθεστώς είναι κατοχικό και παράνομο» αναφέρει η Ελληνική Λύση.

Και καταλήγει:  «Μοναδική ‘θετική εξέλιξη’ στα κατεχόμενα, θα είναι η απελευθέρωση με την αποχώρηση έως και του τελευταίου κατοχικού στρατιώτη, και του τελευταίου εποίκου».

