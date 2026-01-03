Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση εξακολουθεί να μη συνειδητοποιεί ότι κύρια «απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας» είναι η Τουρκία - Real.gr

«Ενημερώνουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι η πραγματική απειλή κατά της “ενότητας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας” είναι η έκνομη δράση της Τουρκίας που εδώ και χρόνια μετατρέπει τη χώρα σε κοιτίδα ισλαμικής τρομοκρατίας και μέγιστο κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια».

Αυτό σημειώνει η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας: «Φαίνεται όμως ότι παρά την κατάρρευση της προδοτικής Διακήρυξης των Αθηνών που “ξέπλυνε” την Άγκυρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να μη συνειδητοποιεί ότι κύρια “απειλή κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας” είναι η Τουρκία».