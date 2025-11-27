Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις - Real.gr

Quantcast
Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ για τις ένοπλες δυνάμεις

11:32, 27/11/2025
Την άμεση απόσυρση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τις ένοπλες δυνάμεις, ζητά η Ελληνική Λύση.

Σε ανακοίνωσή της σημειώνει: «Η Ελληνική Λύση δηλώνει ότι το νομοσχέδιο που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι μόνο δεν ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά αντίθετα τις πλήττει ανεπανόρθωτα. Πρόκειται για μια πρωτοφανή, χωρίς στρατηγική και επικίνδυνη ανατροπή, που απαξιώνει το προσωπικό, καταστρέφει καριέρες και συνθλίβει το ηθικό όσων υπηρετούν για να κρατήσουν την πατρίδα όρθια.

Η κατάργηση της προαγωγής των αποφοίτων ΑΣΣΥ σε αξιωματικούς είναι ένα χτύπημα κατά ενός θεσμού 150 ετών, που στήριξε και κράτησε όρθιες τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ υποβιβάζονται, χάνουν βαθμούς εξέλιξης και καταδικάζονται να υπηρετούν χωρίς προοπτική. Αυτό δεν είναι “μεταρρύθμιση”. Είναι αδικία, κοροϊδία και απαξίωση της προσφοράς τους».

Σύμφωνα με την Ελληνική Λύση: «Η δημιουργία δύο παράλληλων σωμάτων υπαξιωματικών είναι ακατανόητη και επικίνδυνη, και δεν συναντάται σε καμία σοβαρή στρατιωτική δομή. Οι ΕΠΟΠ βλέπουν τις προαγωγές να παγώνουν, τον καταληκτικό βαθμό να απομακρύνεται και την αποστρατεία να μετατρέπεται σε μόνιμη απειλή. Το νομοσχέδιο αυτό αποδιοργανώνει το στράτευμα και καταστρέφει την εμπιστοσύνη των στελεχών στην Πολιτεία.

Το νέο μισθολόγιο είναι προκλητικά άδικο: ενισχύει τους ανώτερους βαθμούς, αφήνει τους υπαξιωματικούς και τους χαμηλόβαθμους χωρίς πραγματική οικονομική ανακούφιση και σε πολλές περιπτώσεις καλύπτει μειώσεις με την “προσωπική διαφορά”. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: η προσωπική διαφορά δεν είναι αύξηση, είναι λογιστική κοροϊδία, που κρύβει τις πραγματικές απώλειες των στελεχών».

Παράλληλα το γραφείο Τύπου του κόμματος επισημαίνει ότι «το πιο εξοργιστικό είναι ότι το νομοσχέδιο αναφέρει 70 φορές (!!) ότι κάθε ρύθμιση θα γίνεται με υπογραφή του υπουργού. Αυτό δεν είναι μέριμνα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε έναν μόνο άνθρωπο, που αντικαθιστά την αξιοκρατία και την ομαλή λειτουργία με γραφειοκρατική αυθαιρεσία και αυταρχισμό» και ότι «το νομοσχέδιο “έκτρωμα”, όπως χαρακτηρίζεται και από τους στρατιωτικούς, πλήττει περισσότερο την αξιοπιστία των Ενόπλων Δυνάμεων».

Η Ελληνική Λύση υποστηρίζει ότι «στα χρόνια της κρίσης οι στρατιωτικοί στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, κρατώντας τη σημαία ψηλά παρ’ όλες τις ελλείψεις. Στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων σε φωτιές, πλημμύρες και χιονιάδες! Στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων στην εισβολή στον Έβρο και στο Αιγαίο! Επιτελούν καθημερινά και κοινωνικό έργο» και ότι «η “επιβράβευση” όμως που τους επεφύλασσε η κυβέρνηση είναι να διαλυθούν με οδυνηρά αποτελέσματα για το κοινωνικό σύνολο! Η κυβέρνηση δείχνει ότι αγνοεί τις ανάγκες της χώρας, απαξιώνει τους ανθρώπους που υπηρετούν την Εθνική Άμυνα και υπονομεύει την Εθνική Ασφάλεια. Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα σταθούμε απέναντι. Θα υπερασπιστούμε τη συνοχή, την αξιοκρατία και το μέλλον των στελεχών, διότι αυτά αποτελούν τον πραγματικό πυλώνα της Εθνικής Άμυνας και ασφάλειας της πατρίδας. Καλούμε την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του κ. Δένδια. Διαφορετικά, θα το καταργήσει η Ελληνική Λύση, όταν γίνει κυβέρνηση».

