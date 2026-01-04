Ελληνική Λύση: Καταδικαστέα κάθε εισβολή σε κυρίαρχα κράτη - Real.gr

«Είναι πραγματικά κωμικοτραγικό να βλέπεις αυτόν που ξιφουλκούσε κατά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία να δικαιολογεί με μισόλογα τα γεγονότα στην Βενεζουέλα αγνοώντας το διεθνές δίκαιο που υποτίθεται ότι υπηρετεί», τονίζει η Ελληνική Λύση, αναφερόμενη στον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Η Ελληνική Λύση φυσικά δεν τηρεί δύο μέτρα και δύο σταθμά και καταδικάζει κάθε εισβολή σε κυρίαρχα κράτη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης επισημαίνει: «Αντί ο θλιβερός πρωθυπουργός να απαιτήσει διεθνή έρευνα για το ναρκοχρήμα που ξέπλενε ο Μαδούρο στις τουρκικές τράπεζες με την συνέργεια του Ερντογάν, όπως θα έκανε ένας ικανός πρωθυπουργός, βγάζει “νερόβραστες ανακοινώσεις”, μήπως και γίνει αρεστός στον Πρόεδρο Τραμπ, για να παραμείνει γαντζωμένος στο αξίωμα του.

Η Ελληνική Λύση όμως, υπηρετεί αξίες και όχι αξιώματα. Και ύψιστη αξία, είναι το Δίκαιο του Έθνους, που υπερβαίνει το Διεθνές Δίκαιο το οποίο έχουν καταντήσει κουρελόχαρτο οι ίδιοι που το επικαλούνται».