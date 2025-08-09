Ελληνική Λύση: Προστατεύουμε το συμφέρον αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και όχι των διαφόρων συντεχνιών - Real.gr

«Δεν μας προκαλεί εντύπωση η ανακοίνωση της "συντεχνίας", η οποία ανακατεμένη με ψέματα και μισές αλήθειες, επιχειρεί να "πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα", με τα γνωστά κυβερνητικά "κλισέ" περί "θεωριών συνωμοσίας" και άλλα φαιδρά», σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

Επισημαίνει ότι «η Ελληνική Λύση, προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον αλλά κυρίως τα συμφέροντα των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων, προκαλεί τους κυρίους αυτούς να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

• Είναι υπεύθυνοι οι κτηνίατροι για την καταμέτρηση και καταγραφή των ζώων μαζί με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας; Και αν είναι υπεύθυνοι, γιατί σε περιοχές της χώρας δηλώθηκαν έως και 600% παραπάνω ζώα από τα υπάρχοντα;

• Υπάρχει κοινοτική οδηγία που ισχύει σε όλη την Ευρώπη, και για την ευλογιά προβλέπει εμβολιασμό και όχι απαραίτητα θανάτωση των ζώων;

• Είναι αλήθεια ότι ακόμα και όταν αναισθητοποιούνται, τα ζώα παραμένουν ζωντανά και στη συνέχεια θάβονται;».

Παράλληλα, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «η Ελληνική Λύση δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να απαιτήσει απαντήσεις στις σοβαρότατες καταγγελίες για τα ανωτέρω θέματα, που μάλιστα τεκμηριώνονται από πλήθος δημοσιευμάτων και επώνυμες καταγγελίες κτηνοτρόφων. Εάν θέλουν τα στοιχεία, τα διακομίζουμε όποτε θέλουν, διότι “στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί”».

Η Ελληνική Λύση «απαρέγκλιτα προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και όχι των διαφόρων συντεχνιών που εκουσίως ή ακουσίως εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε υστερόγραφο η Ελληνική Λύση τονίζει: «Έχει περάσει πολύς χρόνος από τότε που μπορούσε ο οποιοσδήποτε να απειλεί δημοκρατικά εκλεγμένους βουλευτές και κυρίως την Ελληνική Λύση που από τέτοιες απειλές δεν πτοείται. Εδώ δεν φοβόμαστε ολόκληρο το σύστημα, θα φοβηθούμε όταν λέμε την αλήθεια και προστατεύουμε το δημόσιο συμφέρον; Εάν θέλουν, ας απαντήσουν στις ερωτήσεις που θέσαμε και εμείς είμαστε στη διάθεσή τους να τους δώσουμε τα στοιχεία πού επιβεβαιώνουν αυτά που λέμε εμείς, αν και είμαστε βέβαιοι ότι τα ξέρουν. Αλλιώς μπορούμε να τα πούμε και στα δικαστήρια για να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον και τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων, των αγροτών, των αλιέων και των μελισσοκόμων από συντεχνίες και ανθρώπους που εκουσίως ή ακουσίως εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».