Ελληνική Λύση: Τα δήθεν μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε αντίκρισμα - Real.gr

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Ελληνική Λύση, με σημερινή ανακοίνωσή της, λέγοντας ότι «τα δήθεν μέτρα που θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε αντίκρισμα».

Ειδικότερα, η Ελληνική Λύση αναφέρει:

«Στις κυβερνητικές διαρροές για τα “ευεργετικά μέτρα” που θα εξαγγελθούν από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, μια είναι η απάντηση: Η Ελλάδα πεθαίνει δημογραφικά και η κυβέρνηση έχει κάνει τα αδύνατα δυνατά ώστε “το πλαίσιο ζωής στην Ελλάδα να ωθεί τους νέους είτε στη φυγή, είτε στην ατεκνία”.

Τα δήθεν μέτρα, λοιπόν, δεν μπορούν να έχουν οποιοδήποτε αντίκρισμα, διότι επί 6 και πλέον χρόνια, ο Κ. Μητσοτάκης έκανε ό,τι περνάει από το χέρι του για να διώξει τους Έλληνες από την Ελλάδα και να οδηγήσει στην απελπισία και τη φτώχεια την ελληνική οικογένεια η οποία “αφανίζεται”».