Ελληνική Λύση: Θέατρο Σκιών Φιντάν-Γεραπετρίτη - Real.gr

Ελληνική Λύση: Θέατρο Σκιών Φιντάν-Γεραπετρίτη

14:05, 29/08/2025
Κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, για την πολιτική απέναντι στην Τουρκία, ασκεί η Ελληνική Λύση, με σημερινή ανακοίνωσή της κάνοντας λόγο για «Θέατρο σκιών Φιντάν-Γεραπετρίτη».

Ειδικότερα, υποστηρίζει:«Αφού η ΝΔ και το ΥΠΕΞ έκαναν τα αδύνατα-δυνατά, ώστε η Τουρκία να παγιώσει όλες τις διεκδικήσεις της, σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης αρχίζει τις “κορώνες” τύπου “κρατάμε γερά” και “ισχυροί σαν πέτρα”.

Δυστυχώς ο κ. Γεραπετρίτης “κρατάει γερά” μόνο στα λόγια. Στα έργα, δεν έχει αφήσει “πέτρα πάνω στην πέτρα” με την μειοδοτική πολιτική του».

