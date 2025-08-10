Ελληνική Λύση: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει όλο το κατεστημένο πολιτικό σύστημα - Real.gr

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει όλο το κατεστημένο πολιτικό σύστημα, το οποίο σήμερα “ανακάλυψε την Αμερική” επειδή οι “γαλάζιες ακρίδες” έσπασαν κάθε ρεκόρ στο πλιάτσικο», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση και επισημαίνει ότι «ας σταματήσουν λοιπόν να ομιλούν όλοι αυτοί που μέχρι πρότινος σιωπούσαν και χλεύαζαν (επειδή και δικοί τους ήταν μπλεγμένοι) την Ελληνική Λύση όταν πρώτη αποκάλυψε το σκάνδαλο από το 2020, προσπαθώντας να γλιτώσει το δημόσιο χρήμα και να υπερασπιστεί τους πραγματικούς αγρότες».

Παράλληλα, σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «η Ελληνική Λύση αποκάλυψε το σκάνδαλο και η Ελληνική Λύση θα τελειώσει την διαφθορά στην χώρα. Ουδείς άλλος, ειδικά οι “βουτηγμένοι” σε αυτή».