Ελληνική Λύση: Aνεξήγητο το θράσος του κ. Ανδρουλάκη σε σχέση με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Real.gr

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με περίσσιο θράσος στην σημερινή του τηλεοπτική συνέντευξη εμφανίστηκε ως ο αρχιτέκτονας της αποκάλυψης του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

«Είναι ο ίδιος άνθρωπος που όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από το βήμα της ολομέλειας τον Φεβρουάριο του 2024 αποκάλυπτε το σκάνδαλο με ονοματεπώνυμα, ο κ. Ανδρουλάκης γελούσε και χλεύαζε παρέα με τον κ. Μητσοτάκη», τονίζει.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος: «Είναι ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης που σιωπούσε, όταν η Ελληνική Λύση από το 2020 με κοινοβουλευτικές ερωτήσεις κατήγγειλε το αίσχος με τα “κρητικά βοσκοτόπια” στη… Νάξο και αποσπούσε τις ομολογίες τόσο του κ. Βάρρα, όσο και του κ. Βορίδη. Η σιωπή Ανδρουλάκη φυσικά εξηγήθηκε μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής στελεχών του στην υπόθεση. Το θράσος Ανδρουλάκη όμως παραμένει ανεξήγητο».