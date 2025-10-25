Ελληνική Λύση: «Υπενθυμίζουμε» στον Κ. Μητσοτάκη ότι με την Τουρκία έχουμε μία και μόνη διαφορά: Αυτή του καθορισμού της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και μόνο - Real.gr

Quantcast
19:38, 25/10/2025
«Με επιλεκτικές διαρροές σε φιλικές εφημερίδες του κυριακάτικου Τύπου, η κυβέρνηση προετοιμάζει το έδαφος για εθνικές υποχωρήσεις κάνοντας λόγο για “πέντε κεφάλαια” διαπραγματεύσεων στην διαβόητη “πενταμερή” που ο πρωθυπουργός αποφάσισε χωρίς να ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς», σημειώνει η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της, επισημαίνοντας: «”Υπενθυμίζουμε” στον Κ. Μητσοτάκη ότι δεν υπάρχουν “πέντε κεφάλαια” αλλά μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία: Αυτή του καθορισμού της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας και μόνο».

Παράλληλα, το γραφείο Τύπου του κόμματος υποστηρίζει: «Το μόνο “κεφάλαιο” που δικαιούται να “κλείσει” η κυβέρνηση, είναι το δικό της αναφορικά με την διακυβέρνηση της χώρας».

