«Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!» - Κικίλιας: «Μεγάλα asset της Ελλάδας η ναυτιλία και ο τουρισμός» - Real.gr

Στον θαλάσσιο οικονομικό «πυλώνα» της χώρας μας και τις δυνατότητες που κρύβει για το μέλλον αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο του 7ου συνεδρίου «Ελληνικός Τουρισμός 2025, Μια εθνική υπόθεση!», που συνδιοργανώνουν η Nest is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Κικίλιας, αν κανείς συγκεράσει το μεγαλύτερο ΑΕΠ της χώρας αυτό το συνθέτουν η ελληνική ναυτιλία, ο ελληνικός τουρισμός, η παροχή των υπηρεσιών και το Real Estate στο πλαίσιο αυτών των δυο. «Αυτοί είναι οι «πυλώνες» της οικονομίας μας», όπως είπε, «μέχρι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλους που φιλοδοξούμε στην ναυτιλία, όπως τον κλάδο των ναυπηγείων και των λιμανιών».

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι στο παρελθόν όταν η πολιτεία αποφάσιζε για μια επένδυση σε μια λιμενική υποδομή τα έργα έπαιρναν χρόνια. Βεβαίως, τίθονταν θέματα διαφάνειας όπως οι περιβαλλοντικές μελέτες και οι διαγωνιστικές διαδικασίες κ.α. Όμως, αυτές οι καθυστερήσεις για τα νησιά και τις πόλεις που βρέχονται από θάλασσα αποτελούσαν μεγάλο θέμα.

«Πολλά από τα επαγγέλματα που θα οδηγήσουν την επόμενη γενιά και τις επόμενες γενιές στην επόμενη μέρα θα έχουν να κάνουν με τη θάλασσα. Θα είναι ναυτικά επαγγέλματα. Δίνεται η ευκαιρία μέσα από τις επενδύσεις σε λιμενικές και λοιπές υποδομές να δημιουργηθεί και ένας δεύτερος κύκλος οικονομίας, μια δεύτερη ομάδα επαγγελμάτων γύρω από αυτές τις υποδομές και με βάση τα δυο μεγάλα asset της χώρας μας, τη ναυτιλία και τον τουρισμό», σημείωσε, χαρακτηρίζοντας σημαντική την ταχύτητα στις επενδύσεις που αποφέρει μόνο προστιθέμενη αξία σε όλα τα επίπεδα.

«Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να στηθεί ένας μικρόκοσμος οικονομίας που δεν αφορά μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και στις μικρές και μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις και δημοτικές επιχειρήσεις. Φανταστείτε με ανάλογες υποδομές σε νησιωτικές περιοχές και λιμάνια και μαρίνες τι προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να υπάρξει», ανέφερε ο κ. Κικίλιας και αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς του υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής χωροθέτησης και διαγωνιστικής διαδικασίας για μια νέα μαρίνα στη δυτική Αττική.

«Αυτή τη στιγμή στην Αττική γίνεται μάχη για μία θέση πρόσδεσης στις μαρίνες», είπε ο κ. Κικίλιας και συνέχισε: «Φανταστείτε, λοιπόν, τι αναβάθμιση θα αποτελούσε για τη δυτική Αττική μία μαρίνα που θα μπορούσε να ανεβάσει το επίπεδο των παρεχόμενων τουριστικών και ναυτιλιακών υπηρεσιών, να δώσει κέρδη στην περιοχή, να προσελκύσει ακόμη περισσότερους τουρίστες και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας».

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι όταν ανέλαβε υπουργός Ναυτιλίας στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μονοψήφιος αριθμός ετησίως πλοίων κρουαζιέρας που κατέπλεαν στο λιμάνι. Πλέον, ο αριθμός αυτός έχει ανέλθει στα 86 κρουαζιερόπλοια και ήδη σχεδιάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη του λιμανιού.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου, το επόμενο διάστημα, είναι να μειωθεί δραματικά ο χρόνος εκτέλεσης των έργων υποδομής. Η ποιότητα και η παροχή λιμενικών εγκαταστάσεων, λιμενιών, μαρίνων κ.α.. επηρεάζει την ποσότητα και την ποιότητα του τουρισμού. Ενώ, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Αρχή Ασφάλειας Λιμένων και Ναυσιπλοΐας που θεωρεί πολύ κομβική και κρίσιμη. «Εύχομαι μόνιμα να μεγαλώνει αυτός ο οικονομικός κύκλος γύρω από τους «πυλώνες» της οικονομίας που ανέφερε στην αρχή», κατέληξε.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της τέταρτης και τελευταίας ενότητας του συνεδρίου, διεξήχθη συζήτηση με θέμα: «Ο Θαλάσσιος Πυλώνας ως Ενιαία Στρατηγική: Συνέργειες σε Λιμάνια, Μαρίνες, Ακτοπλοΐα, Κρουαζιέρα και Yachting».

Τον λόγο πήρε αρχικά ο Απόστολος Καμαρινάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, σημειώνοντας ότι τα λιμάνια είναι η αιχμή του δόρατος και βεβαίως οι λιμενικές υποδομές. «Είναι ένα ζητούμενο που πάντα θα υπάρχει αφού αυξάνεται ο τουρισμός θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξάνεται και η επάρκεια των λιμενικών υποδομών σε μια χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που έχει τη μέγιστη νησιωτικότητα σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη αλλά στο γεωγραφικό σημείο που βρίσκεται. Οι λιμενικές υποδομές δε θα επαρκούν αλλά θα πρέπει πάντα να τις βελτιώνουμε και να δίνουμε τη δυνατότητα σε κατοίκους και τουρίστες να έχουν μια σωστή εξυπηρέτηση, έχοντας βέβαια κατά νου την προστασία του περιβάλλοντος».

Ο κ. Καμαρινάκης αναφέρθηκε στα σχέδια για την επέκταση των λιμανιών της χώρας και συγκεκριμένα στη λειτουργία του Πειραιά. «Είναι γεγονός ότι ο Πειραιάς συνδυάζει όλες τις δυνατότητες μεταφοράς των επιβατών της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι και επομένως υπάρχει αυτή η έννοια του μητροπολιτικού. Βεβαίως, έχουμε συνεχώς νέες αφίξεις και νέους τουριστικές προορισμούς. Πλέον, οι εταιρείες έχουν βάλει και άλλους τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι οπωσδήποτε δίνουν μια ιδιαίτερη ώθηση στην τοπική οικονομία και στη βιωσιμότητα των νησιών. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να γίνεται μια πιο λελογισμένη χρήση των εγκαταστάσεων. Όλα αυτά απαιτούν συνεργασίες από όλους τους φορείς».

Στη συνέχεια ο Διονύσιος Θεοδωράτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ανέφερε ότι το θέμα των λιμενικών υποδομών είναι πολύ σημαντικό και για την ανάπτυξη της ελληνικής ακτοπλοΐας, των νησιών και γενικότερα του τουριστικού μοντέλου της νησιωτικής Ελλάδας. «Αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα σε νησιά τα οποία καλύπτονται αποκλειστικά από την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Η πατρίδα μας έχει το 2% του πληθυσμού της Ευρώπης και έχει το 18% της ακτοπλοϊκής κίνησης της Ευρώπης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμη όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές», τόνισε.

Όπως πρόσθεσε, θα πρέπει να αλλάξει το μοντέλο διακυβέρνησης των λιμανιών της χώρας. «Το να έχουμε τόσα πολλά λιμενικά ταμεία, τα οποία δεν είναι στελεχωμένα σωστά, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν γρήγορα σε μελέτες δεν βοηθά. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνονται και σχεδιάζονται οι μελέτες στα λιμάνια. Και ενόψει της πράσινης μετάβασης πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα».

Ο κ. Θεοδωράτος σημείωσε ότι τα χρήματα που εισπράττουν τα λιμενικά ταμεία δεν είναι λίγα. «Και αυτά που καταβάλλουν οι επιβάτες μέσα από το εισιτήριο και αυτό που καταβάλλουν οι ίδιες οι εταιρείες από τον ελλιμενισμό, π.χ. στην Πάρο μία εταιρεία μπορεί να δίνει 1 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Αναρωτιέμαι όλα αυτά τα εκατομμύρια που πάνε; Δεν τα βλέπουμε να έχουν επιστρέψει στην τοπική κοινωνία ή στην εταιρεία», ανέφερε, κάνοντας λόγο για κακό συντονισμό και εξηγώντας ότι δεν μπορεί ο ίδιος να γνωρίζει που πηγαίνουν τα χρήματα».

Αναφερόμενος στο κομμάτι εφοδιασμού των σκαφών ο Κωνσταντίνος Χρυσανθόπουλος, Διευθυντής Ναυτιλιακών Καυσίμων & Υπηρεσιών, HELLENiQ ENERGY σχολίασε την κατάσταση στα λιμάνια και τις μαρίνες της χώρας και σε ότι αφορά στην πράσινη μετάβαση. Όπως είπε, «ο όμιλος HELLENiQ ENERGY έχει κάνει μεγάλα βήματα σε ότι αφορά στην πράσινη μετάβαση. Έχουμε παράξει βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. Ευελπιστούμε στην πάροδο των επόμενων 3-4 χρονών να έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό αυτή πράσινη μετάβαση».

Μιλώντας για τις υποδομές τόνισε ότι το 95% των εφοδιασμών στην Ελλάδα πραγματοποιείται στον Πειραιά. «Όλη η διακίνηση καυσίμων γίνεται από το λιμάνι του Πειραιά. Σ’ αυτό το λιμάνι έρχονται όλα τα πλοία, τα οποία παίρνουν εξωπραγματικές ποσότητες καυσίμων. Θα βοηθήσει σίγουρα η επέκταση του λιμανιού με τις δυο καινούριες θέσεις για τα mega κρουαζιερόπλοια».

Ο Παναγιώτης Τσώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, σχολίασε ότι δεν μπορεί το κάθε λιμάνι να μην επενδύει σε υποδομές. «Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη τη γκάμα του Πειραιά, από το Πέραμα μέχρι τον δήμο του Πειραιά, απαιτείται ένα ποσό 90 με 100 εκατ. ευρώ σε νέες επενδύσεις σε ότι αφορά στην ενέργεια, οι οποίες πρέπει να γίνουν».

Από την πλευρά του ο Άγγελος Φραντζέτης, Επικεφαλής Κρουαζιέρας & Ακτοπλοΐας, ΟΛΘ Α.Ε. σχολίασε ότι οι υποδομές είναι το νούμερο ένα ζητούμενο για όλους τους πελάτες αναφερόμενος στο παράδειγμα της Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Tryfon Leisure & Luxury Villas AE σημείωσε ότι την τελευταία 20ετία παρατηρείται μια τεράστια ανάπτυξη του τουρισμού που είναι και το σημαντικότερο απ’ όλα. «Με το πέρασμα των ετών χαίρομαι γιατί συρρικνώνονται ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται κάποτε. Βεβαίως έχουν επικεντρωθεί στις υποδομές που αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Και σ’ συτό το σημείο πρέπει να ενσκήψει η χώρα μας και να επιταχύνει το κομμάτι των υποδομών και των έργων. Το μεγαλύτερο οξύμωρο σ΄αυτή τη χώρα είναι ότι το νησί με τη μεγαλύτερη τουριστική προβολή παγκοσμίως που συγκεντρώνει εκατομμύρια τουριστών, η Σαντορίνη, δεν έχει μαρίνα», τόνισε.

Τέλος, ο Σταύρος Κατσικαδής, Managing Director, LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ένωση Μαρινών Ελλάδας, σημείωσε ότι τα οφέλη από υποδομές στις μαρίνες είναι πολλά. «Το θέμα ωστόσο δεν είναι εύκολο και δεν είναι τυχαία που δεν έχουμε πολλές μαρίνες. Γιατί ακριβώς η Ελλάδα μας δεν μπορεί να κάνει παντού μαρίνες με την έννοια μιας βαριάς μαρίνας που έχει χερσαίο χώρο και εγκαταστάσεις, κτήρια κ.α. Δεν υπάρχει παντού βιωσιμότητα. Άρα ο σκοπός πρέπει να είναι ένας. Η βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων. Απαιτούνται λοιπόν υψηλές προδιαγραφές, πολύ καλές κατασκευές, με πολύ καλούς operators και πολύ αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους. Αυτό κοστίζει πάρα πολύ. Μας έχει ξεπεράσει η ζήτηση αλλά δυστυχώς για συγκεκριμένους λόγους δεν έχουμε καταφέρει ως πολιτεία να αναπτύξουμε τις υποδομές για να μπορέσουμε να κεφαλοποιήσουμε τη μεγάλη ζήτηση. Η Ελλάδα είναι πρώτη στη ζήτηση τα τελευταία χρόνια μεγάλων σκαφών», κατέληξε.

