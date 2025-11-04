ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Σκλήκας - Όλη η επιστολή - Real.gr

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γρηγόρης Σκλήκας μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το αιφνιδιαστικό κλείσιμο καταστημάτων σε όλη την επικράτεια.

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, αναφέρει μεταξύ άλλων πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».

Ολόκληρη η επιστολή του Γρηγόρη Σκλήκα:

«Αθήνα, 4-11-2025

Προς

Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο

των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Κοινοποίηση

Τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο

Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας

φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και εντονότερα στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός

εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013.

Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.»

Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, για τα ΕΛΤΑ

Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για θέματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) και ειδικότερα για την αναστολή λειτουργίας καταστημάτων σε όλη τη χώρα.

Τα μέλη των Επιτροπών είχε προγραμματιστεί να ενημερώσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτριος Παπαστεργίου, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόριος Σκλήκας,ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Η Βουλή ενημερώθηκε από το Υπερταμείο για την παραίτηση του κ. Σκλήκα. Το Υπερταμείο ενημερώνει τη Βουλή ότι θα συνεδριάσει το ΔΣ για να κάνει δεκτή την παραίτησή του.

Με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη επικοινώνησε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να προχωρήσει κανονικά σήμερα η συνεδρίαση.