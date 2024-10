Ένα δισ. δολ. συγκεντρώθηκαν για τον ΠΟΥ - Γεωργιάδης: Η Ελλάδα συνεισφέρει με περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ

Στόχος του ΠΟΥ για τον επόμενο κύκλο εργασιών του, κατά την περίοδο 2025-2028, είναι να σώσει 40 εκατομμύρια ζωές. Προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, ο Οργανισμός χρειάζεται επαρκή, σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση. Μιλώντας στην εκδήλωση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η Ελλάδα, «βγήκε πρόσφατα από μια τεράστια οικονομική κρίση και το σύστημα Υγείας της δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την στήριξη του ΠΟΥ». Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΥ, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης και εξήρε τις προσπάθειες του γενικού διευθυντή του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους «σε παγκόσμιο επίπεδο, στον αγώνα όχι μόνο κατά της πανδημίας, αλλά και μιας ακόμη μεγαλύτερης πανδημίας, της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων που διαδίδονται στον κόσμο και μπορούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη λογική». Στο ίδιο πνεύμα, ευχαρίστησε επίσης τον παρευρισκόμενο πρόεδρο του Ιδρύματος Γκέιτς, Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος, όπως είπε, «αγωνίζεται σκληρά κατά της παραπληροφόρησης».

In a powerful demonstration of high-level support, WHO today received nearly US$ 700 million in new funding commitments from European countries, foundations and others, and another US$ 300 million in reaffirmed commitments.

Announced at the WHO Investment Round Signature Event…