«Ενέργεια και ασφάλεια με προοπτική» - Αρθρο του Μπάμπη Παπαδημητρίου - Real.gr

Η δίψα της διεθνούς οικονομίας για νέες, περισσότερες, πηγές ενέργειας δεν σταματά. Αντιθέτως μεγαλώνει συνεχώς. Αντιστοίχως πληθαίνουν πρωτοβουλίες και σχέδια όσων είναι έτοιμοι να κάνουν όσα απαιτεί η δημιουργία νέων ενεργειακών πηγών και διαθέτουν τη γνώση και τα κεφάλαια για να το επιτύχουν.

Γράφει ο ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΗΓΗ: Realnews

Ιδιαίτερα στη γεωπολιτική περίμετρο της χώρας μας. Υστερα από σαράντα χρόνια απραξίας και φοβικής αντιμετώπισης όσων ζητημάτων χρειάζεται να επιλυθούν για να προχωρήσουν παρόμοιες επιχειρηματικές ενέργειες, όλα, ξαφνικά, τέθηκαν σε κίνηση.

Πρόκειται για εξαιρετική συγκυρία. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει πολλά. Χρήματα, προφανώς, αλλά και διεθνή επιρροή και τελικά αυτό που «χαρίζει» ο συνδυασμός των δύο αυτών στοιχείων: ασφάλεια. Λέγεται πως συχνά τα οικονομικά συμφέροντα βρίσκονται πίσω από συγκρούσεις. Συχνότερα όμως μπαίνουν μπροστά ώστε να διασφαλίζονται η ηρεμία και η ασφάλεια. Ειδικά όταν οι παίκτες είναι μεγάλου μεγέθους και διαθέτουν όλα τα μέσα που απαιτούνται όταν πρόκειται να διασφαλιστεί η ομαλότητα.

Μπορούμε να θεωρήσουμε βέβαιο πλέον ότι οι έρευνες που γίνονται στην ελληνική επικράτεια για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την εξόρυξη ενεργειακών πρωτογενών προϊόντων έχουν εισέλθει σε ευνοϊκό και ρεαλιστικό πεδίο πραγματοποίησης. Το ενδιαφέρον των παγκόσμιας ισχύος- ομίλων, αμερικανικών, γαλλικών και ιταλικών, είναι πρόδηλο και ζωηρό.

Αντίθετα με όσα πιστεύουν πολλοί, Ελλάδα και Τουρκία λειτουργούν συμπληρωματικά σε αρκετά πεδία, με αποτέλεσμα ο γνωστός παλαιός ανταγωνισμός για όσα μπορούσε να κρύβει η υφαλοκρηπίδα των δύο πλευρών, που οδήγησε στο απαράδεκτο casus belli εκ μέρους της γείτονος, να χάνει τη σημασία του. Τα δύο κράτη υποδέχονται ήδη μεγάλες ποσότητες LNG και διαθέτουν σημαντικούς δρόμους διέλευσης. Το επόμενο βήμα είναι η άντληση αερίου. Η συνεργασία, που υποθέτει την επίλυση της μίας και μόνης διαφοράς, κατά την ελληνική προσέγγιση, δηλαδή του ορισμού αμοιβαίως αναγνωρισμένων ΑΟΖ με όλα τα γειτονικά κράτη, κάνει αναπάντεχα γοργά βήματα. Ισως τελικά το καθεστώς Ερντογάν να υποχρεωθεί στην αναγνώριση της πραγματικότητας εντός της οποίας τα όσα έχει να κερδίσει ως συμβιβαζόμενο, να είναι περισσότερα από όσα -και είναι πολλά- κινδυνεύει να χάσει σε μια πολύπλευρη σύγκρουση με την Ελλάδα.

Τι έχει όμως να κερδίσει η Ελλάδα και τι θα κάνει τα κέρδη της, όταν κάποτε αρχίσουν να γίνονται χειροπιαστά;

Κατά πρώτον, τα αρχικά και πολύ σημαντικά κέρδη είναι έμμεσα. Αν η ειρηνική συνύπαρξη εμπεδωθεί και απλωθεί σε όλη τη νοτιοανατολική Μεσόγειο, το επιχειρηματικό κλίμα θα βελτιωθεί εντυπωσιακά. Αν οι ενεργειακοί κολοσσοί ξεκινήσουν να δουλεύουν στον ελληνικό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο γειτονικό, θα δημιουργήσουν μια νέα περιφερειακή αγορά υψηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων. Οι καπιταλιστικές εταιρείες δουλεύουν ανταγωνιστικά μεν αλλά και με ισχυρό το ένστικτο της ορδής. Οπου παράγεται πλούτος -και η ενέργεια είναι η πρωταρχική πηγή του- ακολουθούν πολλές και πολύ διαφορετικές επενδύσεις.

Ολα αυτά φέρνουν νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, δηλαδή καλά πληρωμένες, χρηματοδοτούν εκπαιδευτικές δομές, εγκαταστάσεις υγείας, επισκευές, μεταφορικά έργα, τροφοδοτούν τον τουρισμό, πληρώνουν το κόστος νέων υποδομών. Με δύο λόγια, το χρήμα ακολουθεί το χρήμα και δημιουργεί νέο χρήμα, για τον απλούστατο λόγο ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Για μια χώρα που ψάχνει -και δυσκολεύεται να εξεύρει- νέους και αποτελεσματικούς τρόπους να βελτιώσει την παραγωγικότητά της, όλα τα παραπάνω είναι πολύτιμα.

Η κατάσταση θα αλλάξει άρδην αν και όταν βρεθούν κοιτάσματα προς εκμετάλλευση. Παρότι η περίοδος απόσβεσης των κολοσσιαίων επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται θα είναι μακρά, η πρόσοδος από την προοπτική εκμετάλλευση εθνικού πλούτου θα εμφανιστεί αμέσως, όπως συνέβη σε όσες χώρες είχαν παρόμοια τύχη.

Θα βρεθούν πολλοί να ζητήσουν την άμεση ανάλωση όσων χρημάτων φέρνει η εκμετάλλευση νέων πόρων. Αυτό άλλωστε έκανε η Ελλάδα μέχρι σήμερα με όλα τα κοιτάσματα που άνοιγε προς εκμετάλλευση: βωξίτη, λιθάνθρακα, νικέλιο, περλίτη, μάρμαρα ακόμη και χρυσού και βεβαίως, πετρελαίου. Αν το φυσικό αέριο εμφανιστεί, όπως όλα δείχνουν, θα πρόκειται για αλλαγή ιστορικών διαστάσεων. Θα είναι δηλαδή μια ευκαιρία νέας προσέγγισης.

Η πρώτη και κύρια επιλογή που θα χρειαστεί να κάνουμε αφορά τον χρονικό ορίζοντα. Ενώ οι εισπράξεις από τις εξαγωγές θα κλείσουν άμεσα το μόνιμο πρόβλημα του ελλειμματικού ισοζυγίου διεθνών συναλλαγών, το σημαντικό είναι η σώρευση μακροχρόνιων χρηματικών ωφελειών.

Στα μάτια μου, η επιλογή είναι απλή: ένα, μικρό, μέρος θα πάει στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών του Προϋπολογισμού, ιδίως για την ενίσχυση των συστημάτων παιδείας και υγείας. Ενα μεγαλύτερο τμήμα των προσόδων που θα προκύψουν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος. Ενα συνταξιοδοτικό καταπίστευμα θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους που επιβαρύνει σήμερα την εργασία και τις επιχειρήσεις, δηλαδή τις γενεές που θα ζήσουν τη νέα πραγματικότητα. Ταυτόχρονα θα στηρίξει την ασφάλεια του έθνους. Τα οφείλουμε και τα δύο στα παιδιά μας.