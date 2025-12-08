«Ενισχύσεις στους πραγματικούς αγρότες» – Αρθρο του Μακάριου Λαζαρίδη - Real.gr

Γράφει ο Μακάριος Β. Λαζαρίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής Π.Ε. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας

Ποιοι πραγματικά δικαιούνται να λαμβάνουν τις αγροτικές ενισχύσεις; Δεν είναι δίκαιο να τις παίρνουν οι πραγματικοί αγρότες και όσοι αποδεδειγμένα παράγουν ή θα συνεχίσουμε να κλείνουμε τα μάτια απέναντι σε πρακτικές που όλοι γνωρίζουμε; Εχουν άραγε το θάρρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση ή αρκούνται στο να χαϊδεύουν αυτιά και να στηρίζουν τους αποκλεισμούς δρόμων, νομίζοντας ότι έτσι αποκομίζουν πολιτικά οφέλη;

Είναι κάποια ερωτήματα που θα πρέπει -κατά τη γνώμη μου- να τεθούν στον δημόσιο διάλογο το ταχύτερο δυνατόν – και τα βάζω σήμερα από εδώ γράφοντας στη φιλόξενη Realnews. Είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να έχει γίνει με ειλικρίνεια εδώ και δεκαετίες, ωστόσο την αποφεύγουν όλοι, φοβούμενοι το πολιτικό κόστος.

Ωστόσο, ήρθε ο καιρός ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Είναι πλέον η κατάλληλη στιγμή να δοθεί οριστική και δίκαιη λύση στο διαχρονικό πρόβλημα με τις αγροτικές επιδοτήσεις, το οποίο έχει έρθει στο φως μετά τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια υπόθεση που σχετίζεται με χρόνιες παθογένειες και διακομματικές ευθύνες, προφανώς και της Νέας Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένης.

Και αυτό, ενώ η παρούσα κυβέρνηση μόνο για αδιαφορία δεν μπορεί να κατηγορηθεί όσον αφορά τη στάση της απέναντι στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Θυμίζω ότι, ύστερα από έναν ουσιαστικό διάλογο πριν από δύο χρόνια, λύθηκαν δύο από τα πιο διαχρονικά αιτήματα των αγροτών: η μόνιμη επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και το φθηνότερο ρεύμα σε βάθος δεκαετίας. Δεν είναι λόγια, αλλά συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που ενισχύουν το εισόδημα των παραγωγών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χρειάζονται επιπλέον στήριξη.

Αναφορικά με τις επιδοτήσεις, φέτος τα χρήματα είναι περισσότερα απ’ ό,τι πέρυσι. Ενδεικτικά, θα φτάσουμε φέτος στα 3,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,3 δισ. ευρώ είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ, έναντι 2,7 δισ. ευρώ το 2024. Το σύνολο των χρημάτων θα καταβληθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

Και ναι, οι προκαταβολές είναι -κατά μέσο όρο- 25% λιγότερες απ’ ό,τι οι αντίστοιχες περυσινές. Είναι 363.000.000 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν γύρω στα 476.000.000 ευρώ.

Η μείωση αυτή οφείλεται στον λιγότερο αριθμό αιτήσεων, στον μικρότερο αριθμό καλλιεργειών, στο γεγονός ότι σε περίπου 70.000 παραγωγούς γίνονται αυστηρότατοι επανέλεγχοι, καθώς και στο ότι φέτος γίνονται περισσότεροι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όπως συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπάρχει και ένας ικανός αριθμός 2.000 αγροτών που δεν θα πάρουν καθόλου ενίσχυση επειδή ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη.

Τι λένε γι’ αυτό τα κόμματα της αντιπολίτευσης; Να μη γίνουν αυτοί οι έλεγχοι; Αν συμφωνούν να μη γίνουν, τότε δεν επιθυμούν να αλλάξει τίποτα στον σημερινό ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον οποίο η κυβέρνηση -έστω με καθυστέρηση- προχωρά σε μια γενναία μεταρρύθμιση, παρά το πολιτικό κόστος.

Ταυτίζονται, για παράδειγμα, με τη δήλωση του προέδρου της Παγκρήτιας Συντονιστικής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, ο οποίος, αναφερόμενος στο σχεδιαζόμενο κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων στην Κρήτη, είπε ότι «για όσες ημέρες αυτό κρατήσει -και θα είναι πολλές- δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ»; Αν αυτό θέλουν τελικά, τον μη έλεγχο, ας το ξεχάσουν. Αυτό τελείωσε οριστικά και αμετάκλητα.

Για πρώτη φορά, ύστερα από δεκαετίες, γίνεται μια βαθιά, δομική μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο ένα σύστημα αξιόπιστο, ταχύτερο και κυρίως δίκαιο.

Και στο τέλος της ημέρας, αυτοί που θα βγουν κερδισμένοι είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι που παράγουν τον πλούτο της χώρας.