Ένσταση αντισυνταγματικότητας από την αντιπολίτευση στην τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Real.gr

Με βροχή ενστάσεων αντισυνταγματικότητας από την πλευρά της αντιπολίτευσης άρχισε στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου στο οποίο έχει κατατεθεί η τροπολογία για τη φροντίδα και τη φύλαξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Πρώτος μίλησε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος υποστήριξε ότι κανένας Έλληνας δεν έχει προχωρήσει στην βεβήλωση αυτού του μνημείου. “Είναι προφανές ότι αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία κάνει είναι να δημιουργήσει ψευτοδιλήμματα και να δημιουργήσει προβλήματα, τα οποία θα τα απαντήσουμε σήμερα.Άλλο ο σεβασμός στο μνημείο και άλλο η απαγόρευση των συναθροίσεων” είπε ανακοινώνοντας ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο οποίος είπε ότι όποιος από τα έδρανα της συμπολίτευσης προσπαθήσει να πείσει ότι η τροπολογία δε συνδέεται με την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη από τον Πάνο Ρούτσι θα είναι καταγέλαστος.

Την απόσυρση της τροπολογίας ζήτησε ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ και η Νίκη ενώ υπέρ της αντισυνταγματικότητας τοποθετήθηκαν η Πλεύση Ελευθερίας και η Νέα Αριστερά.

Η απάντηση της κυβέρνησης έχει ήδη δοθεί από το ίδιο το κείμενο της τροπολογίας. Εκεί η κυβέρνηση απαντώντας προκαταβολικά στη μομφή του περιορισμού του δικαιώματος του “συνέρχεσθαι” επικαλείται απόφαση της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας στην οποία αναφέρεται ότι το δικαίωμα συνάθροισης οριοθετείται και αυτό. Αναφέρει χαρακτηριστικά η τροπολογία «Το εν λόγω δικαίωμα [της συνάθροισης] οριοθετείται, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενό του, από τις διατάξεις των υπολοίπων άρθρων του Συντάγματος, ισοκύρων με το άρθρο 11», από τις οποίες, μεταξύ άλλων, προκύπτουν ο σκοπός διατήρησης της συνέχειας και της ενότητας του ελληνικού έθνους [ΣτΕ 460/2013 Ολομ., ειδικότερη γνώμη Συμβούλου Μ. Πικραμένου ως προς το άρθρο Ι παρ. 3 του Συντάγματος], η άμυνα της Πατρίδας ως συνταγματικός σκοπός [άρθρο 4 παρ. 6] και η προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και των μνημείων [άρθρο 24 παρ. Ι και 6]). Η επιφάνεια άλλωστε που καταλαμβάνει η προτεινόμενη ρύθμιση περιορίζεται σε λιγότερο από το ένα πέμπτο της συνολικής επιφάνειας της Πλατείας Συντάγματος στην οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα συνάθροισης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην πραγματικότητα, συνεπώς, και υπό τα ανωτέρω δεδομένα η προτεινόμενη ρύθμιση δεν συνιστά περιορισμό, αλλά εννοιολογικό προσδιορισμό της έννοιας της συνάθροισης, που διευκολύνει λειτουργικά την άσκηση του δικαιώματος”.