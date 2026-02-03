Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Έχοντας παρέλθει πέντε μήνες συνεδριάσεων και πάνω από 350 ώρες καταθέσεων 76 μαρτύρων, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φθάνει στο τέλος της. Το φινάλε, ωστόσο, ήταν επεισοδιακό καθώς υπήρξε ένταση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προέδρους της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Η κα Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτή της πλειοψηφίας, Ανδρέα Νικολακόπουλο, καταγγέλλοντάς τον για φασιστική συμπεριφορά, ενώ δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Αναλυτικά οι διάλογοι που ακολούθησαν:

Κωνσταντοπούλου : «Δεν είστε στρατηγός ούτε ο Παπαδόπουλος!»

: «Δεν είστε στρατηγός ούτε ο Παπαδόπουλος!» Λαζαρίδης : «Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου δεν περιποιεί τιμή.»

: «Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου δεν περιποιεί τιμή.» Κωνσταντοπούλου : «Αφού κάποιοι τον μιμείστε…»

: «Αφού κάποιοι τον μιμείστε…» Νικολακόπουλος : «Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.»

: «Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.» Κωνσταντοπούλου : «Στους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες…»

: «Στους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες…» Νικολακόπουλος : «Εσείς δείχνετε αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τιμούν το Κοινοβούλιο. Δεν σέβεστε τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο σεβασμός από εσάς.»

: «Εσείς δείχνετε αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τιμούν το Κοινοβούλιο. Δεν σέβεστε τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο σεβασμός από εσάς.» Κωνσταντοπούλου : «Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!»

: «Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!» Νικολακόπουλος : «Σας παρακαλώ επιτέλους, σεβαστείτε.»

: «Σας παρακαλώ επιτέλους, σεβαστείτε.» Κωνσταντοπούλου : «Δεν είστε άξιοι…»

: «Δεν είστε άξιοι…» Νικολακόπουλος : «Δεν ντρέπεστε. Ντροπή σας.»

: «Δεν ντρέπεστε. Ντροπή σας.» Λαζαρίδης : «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ντρεπόταν, δεν θα ανέφερε το όνομα του Δικτάτορα.»

: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ντρεπόταν, δεν θα ανέφερε το όνομα του Δικτάτορα.» Κωνσταντοπούλου : «Ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας.»

: «Ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας.» Νικολακόπουλος : «Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;»

: «Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;» Κωνσταντοπούλου : «Ναι, να με δείρετε κιόλας.»

: «Ναι, να με δείρετε κιόλας.» Νικολακόπουλος: «Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.»

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε και κατά την τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς.