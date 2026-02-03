Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ
Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική – ΒΙΝΤΕΟ

18:19, 03/02/2026
Έχοντας παρέλθει πέντε μήνες συνεδριάσεων και πάνω από 350 ώρες καταθέσεων 76 μαρτύρων, η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ερευνά το ζήτημα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φθάνει στο τέλος της. Το φινάλε, ωστόσο, ήταν επεισοδιακό καθώς υπήρξε ένταση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προέδρους της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Η κα Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε προσωπικά στον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής και βουλευτή της πλειοψηφίας, Ανδρέα Νικολακόπουλο, καταγγέλλοντάς τον για φασιστική συμπεριφορά, ενώ δεν δίστασε να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Αναλυτικά οι διάλογοι που ακολούθησαν:

  • Κωνσταντοπούλου: «Δεν είστε στρατηγός ούτε ο Παπαδόπουλος!»
  • Λαζαρίδης: «Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου δεν περιποιεί τιμή.»
  • Κωνσταντοπούλου: «Αφού κάποιοι τον μιμείστε…»
  • Νικολακόπουλος: «Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.»
  • Κωνσταντοπούλου: «Στους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες…»
  • Νικολακόπουλος: «Εσείς δείχνετε αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τιμούν το Κοινοβούλιο. Δεν σέβεστε τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο σεβασμός από εσάς.»
  • Κωνσταντοπούλου: «Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!»
  • Νικολακόπουλος: «Σας παρακαλώ επιτέλους, σεβαστείτε.»
  • Κωνσταντοπούλου: «Δεν είστε άξιοι…»
  • Νικολακόπουλος: «Δεν ντρέπεστε. Ντροπή σας.»
  • Λαζαρίδης: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ντρεπόταν, δεν θα ανέφερε το όνομα του Δικτάτορα.»
  • Κωνσταντοπούλου: «Ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας.»
  • Νικολακόπουλος: «Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;»
  • Κωνσταντοπούλου: «Ναι, να με δείρετε κιόλας.»
  • Νικολακόπουλος: «Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.»

Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί. Συνεχίστηκε και κατά την τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, την οποία η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέκοπτε συνεχώς.

  • Αποστολάκη: «Ο τρόπος που χειρίστηκε τον μεθοδευμένο από το Μαξίμου στόχο της συγκάλυψης, όπως υλοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής…»
  • Κωνσταντοπούλου: «Μα δεν έχει τελειώσει η Εξεταστική, κυρία Αποστολάκη…»
  • Νικολακόπουλος: «Ποιος σας έδωσε τον λόγο;»
  • Κωνσταντοπούλου: «Ενταφιάζετε.»
  • Νικολακόπουλος: «Ντροπή σας.»
  • Κωνσταντοπούλου: «Δικτατορίσκοι.»
  • Νικολακόπουλος: «Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, αν ποτέ στα χρονικά…»

 

 

