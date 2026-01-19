Ένταση ανάμεσα σε Κυρανάκη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Βουλή με Κυρανάκη και Κωνσταντοπούλου σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, για «κρεσέντο σεξισμού» με αφορμή την λεκτική αντιπαράθεση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Ο κ. Κυρανάκης απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου, υπενθύμιζε την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα.

Αναλυτικά ο διάλογο μεταξύ Κυρανάκη – Κωνσταντοπούλου:

Κυρανάκης: Έγω έχω το θάρρος, όταν κάνω λάθος να το αναγνωρίζω και να ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως φαντάζομαι ότι μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός κατηγορουμένου που βίασε τέσσερις γυναίκες.

Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κυρανάκης: Για εσάς μιλάω κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς υπερασπιστήκατε έναν βιαστή 4 γυναικών. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Κωνσταντοπούλου: Λέτε συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης για τα ψέματα που λέτε. Θέλετε να μηνυθείτε και εσείς.