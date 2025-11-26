Ένταση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Σταμάτα ανάγωγη»-«Είστε γνήσιος ψέυτης» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Νέα κόντρα μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στη Βουλή, με αφορμή την επιστολή παραίτησης του Διαμαντή Καραναστάση από το βουλευτικό αξίωμα.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας για να διαψεύσει τα περί διορισμού από την ίδια του κ. Καραναστάση ως βουλευτή, στη θέση της Λένας Δημοπούλου που είχε βγει πρώτη στο ψηφοδέλτιο της Α΄Αθήνας, διάβασε επιστολή της τελευταίας, που ζητούσε και από τον υπουργό Υγείας να μην επικαλείται το όνομά της.

Η κα Κωνσταντοπούλου επιχείρησε μάλιστα να αναμεταδώσει από το βήμα της Ολομέλειας το βίντεο που έχει ανεβάσει στο Tik Tok κατά κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση Καραναστάση προκαλώντας την έντονη αντίδραση του προεδρείου.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο οποίος σχολίασε πως «ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει το πραγματικό σας πρόσωπο», γι΄αυτό οι δημοσκοπήσεις φέρνουν την Πλεύση κάτω από τη Φωνή Λογικής.

Ο υπουργός επέμεινε πως ο Καραναστάσης είναι διορισμένος, καθώς «δεν κατέβηκε με σταυρό και δεν πήρε σταυρό». Η κόντρα συνεχίστηκε, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον χαρακτηρίζει ως «ψευταρά» και «αδιόρθωτο και αμετάπειστο ψεύτη».

Δείτε αναλυτικά τον διάλογο

Κωνσταντοπούλου σε ΝΔ για Καραναστάση: «Θα μιλήσω για ψεύτες και θα μιλήσω για όλους εσάς της ΝΔ που από την προηγούμενη Τετάρτη ο πρώην βουλευτής μας ο κ. Καραναστάσης είπε ότι ”δεν ανέχομαι την βρωμιά σας και παραιτούμαι”, επί μία εβδομάδα, όλη η κυβέρνηση με προεξάρχοντας Μαρινάκη, Γεωργιάδη, Λαζαρίδη, έχετε σηκώσει κονιορτό. Έχετε επιπέσει επάνω στον καλλιτέχνη που παραιτήθηκε, λέγοντας του τα εξ αμάξης από ψέματα, ότι ήταν διορισμένος και όχι εκλεγμένος. Διορισμένος είναι ο κ. Μαρινάκης και οι μισοί σας υπουργοί» τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και στην συνέχεια έβαλε να παίζει βίντεο με δηλώσεις του κ. Λαζαρίδη για τον Δ. Καραναστάση.

Γεωργιάδης: «Σόου με βίντεο. Απαράδεκτο μια πρώην πρόεδρος της Βουλής να έρχεται και να παραβιάζει τον κανονισμό με τέτοιο χυδαίο και απαράδεκτο τρόπο. Σιγά σιγά ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει το πραγματικό σας πρόσωπο. Ήσασταν πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τώρα είστε πίσω από την Ελληνική Λύση» απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Στο ΚΚΕ που έχει βάλει εκλεγμένους να παραιτηθούν γιατί δεν είπατε τα ίδια; Γιατί δεν κάνατε την ίδια φασαρία; Αλλά δεν σας πειράξαν αυτά. Η Πλεύση σας πείραξε» πρόσθεσε η κα Κωνσταντοπούλου διακόπτωντας τον υπουργό.

«Ανάγωγη. Σταμάτα. Μη με διακόπτετε επιτέλους. Δεν σου έμαθαν οι γονείς σου αγωγή και μας τα κάνεις αυτά στη Βουλη. Εάν το επιχείρημα της κα Κωνσταντοπούλου ότι ο λόγος που κ. Καρανασταστης είναι νομιμά εκλεγμένος γιατι η κα. Δημοπούλου του έδωσε τη θέση της τότε ο Μπιμπίλας δεν είναι αδίκως εκλεγμένος γιατί η κα. Δάλλα δεν του έδωσε την θέση της; αναρωτήθηκε ο υπουργός και συνέχισε: «Εσείς που μας το παίζετε τόσο πολύ υπέρ των γυναικών γιατί κόψατε 3 γυναίκες για να βάλετε 3 άντρες;».

Γεωργιάδης: «Σύμμαχος και πολιτικός σας φίλος ήταν ο κ. Κασιδιάρης. Μαζί ρίξατε τον Σαμαρά» είπε σε υψηλούς τόνους ο κ. Γεωργιάδης για να απαντήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Βγήκατε εκτός εαυτού και μας δείξατε το χιτλερικό σας πρόσωπο. Νόμιζα ότι έβλεπα τον Παπαδόπουλο. Δεν εξέλεξε τον Μάϊο του 2023 βουλευτές η Πλεύση. Κι εσείς κόπτεστε για βουλευτές που δεν εξελέγησαν.

Αντι να πάει σε καμία εκκλησία να ανάψει κανά κερί για τον κ. Παπασταύρου, του οποίου οι κατηγορίες κατέπεσαν όλες σε όλα τα δικαστήρια. Βρωμιά είναι να μην μπορείς να ζητήσεις συγνώμη από ανθρώπους που κατάφορα έχεις αδικήσει. Φτιάξατε το ψηφοδέλτιο των δεύτερων εκλογών σύμφωνα με τα γούστα σας. Επι 2 χρόνια ο Καραναστάσης ήταν ανύπαρκτος. Βαρέθηκε, σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά πάει πολύ να μας μιλάει και για βρωμιά. Βρωμιά είστε εσείς που δεν ζητάτε συγνώμη από όλους αυτούς που κατηγορείτε. Αν είχατε μέσα σας ψυχή και δεν ήταν τόσο βρώμικη θα ζητάγατε συγνώμη που τον αδικήσατε τον κ. Παπασταύρου. Αλλά έτσι για να βγάλετε τα σωψυχά σας πάνω στην ελληνική κοινωνία».