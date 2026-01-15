Ένταση μεταξύ Κυρανάκη - Πέρκα: «Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας» – «Είσαι φασίστας» - Real.gr

Επεισόδιο σημειώθηκε, ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, στο τέλος της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την αναθεωρημένη σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και τη Hellenic Train.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο κ. Κυρανάκης μιλούσε στην καταληκτική του τοποθέτηση για τη διαγραφή χρέους της Hellenic Train επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η κα Πέρκα φώναζε από τα έδρανα της Βουλής και τον διέκοπτε.

«Μην τσιρίζετε. Σταματήστε να τσιρίζετε. Έχετε πολύ θράσος για πρώην Γενική Γραμματέας του υπουργείου που “ξεπούλησε” τον σιδηρόδρομο να τσιρίζετε» είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, και πρόσθεσε: «Για τον Θεό ηρεμήστε. Μην τσιρίζετε. Εδώ είναι Βουλή. Δεν είναι η κουζίνα σας».

Η φράση του κ. Κυράνακη προκάλεσε το ξέσπασμα της κα. Πέρκα η οποία αποκάλεσε τον υπουργό «φασίστα» εκτός μικροφώνου.

Μετά την λήξη της συνεδρίασης η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες δήλωσε: «Είναι σεξιστικό το σχόλιο. Σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε. Είναι σαφώς σεξιστικό και αποτελεί το ‘πήγαινε στην κουζίνα σου’ αποτελεί το γνωστό επιχείρημα για όλους τους άνδρες όταν τους τελειώνουν τα επιχειρήματα. Είναι ένας υπουργός άσχετος, αγενής και λέει ασύστολα ψέματα χωρίς στοιχεία».

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο κ. Κυρανάκης σε συνομιλία του με την κ. Πέρκα και ενώπιον του προεδρείου αναγνώρισε ότι ήταν λάθος η έκφραση που χρησιμοποίησε και τόνισε πώς την παίρνει πίσω, ζητώντας μάλιστα να καταγραφεί αυτό και στα πρακτικά.