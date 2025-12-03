Ένταση μεταξύ Λαζαρίδη - Νατσιού: «Όταν μιλάτε για ηθική χρεοκοπία της ΝΔ να κοιταχτείτε μεταξύ σας» - «Όταν ψηφίζατε τον ψευτο-γάμο τον ομοφυλοφίλων, ήσασταν περήφανοι;» - Real.gr

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ και του προέδρου της ΚΟ Νίκη.

«Όταν αναφέρεστε στη Νέα Δημοκρατία ως την ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτείτε μεταξύ σας», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, μετά την ομιλία του προέδρου της ΚΟ Νίκη για το νομοσχέδιο των μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

Απαντώντας στους «συνειρμούς» και τα «υπονοούμενα» του Δ. Νατσιού σχετικά με τα λαχεία και τα τζόκερ των κ.κ. Στρατάκη, Σεμερτζίδου και Μαγειρία, ο κ. Λαζαρίδης υπενθύμισε ότι «στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εισηγητής της ΝΔ πρότεινα να σταλούν άμεσα οι καταθέσεις τους στη Δικαιοσύνη και στον κ. Βουρλιώτη της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και μόνο η ΝΔ το ψήφισε. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της Νίκης, το αρνήθηκαν. Άρα, τέτοιου είδους συνειρμούς και συσχετισμούς, παρακαλώ κρατήστε τους για το κόμμα σας. Καλό θα είναι όταν μιλάτε για τη ΝΔ ως ηθική χρεοκοπία της μεταπολίτευσης, να κοιταχτείτε μεταξύ σας».

Στη, δε, αναφορά του κ. Νατσιού ότι η ΝΔ βλέπει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εχθρικά, ο κ. Λαζαρίδης είπε: «Σε καμία των περιπτώσεων. Το έχουμε αποδείξει όλα τα χρόνια. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που 14 χρόνια μετά, έδωσε γενναίες αυξήσεις στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε το έργο που κάνουν, αναγνωρίζουμε ότι φυλάνε Θερμοπύλες. Αυτή η κυβέρνηση μεγάλωσε την Ελλάδα, μέσα από την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, μέσα από τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσα από τις συμφωνίες με πάρα πολλές χώρες, και βεβαίως, την ίδια στιγμή, θωρακίσαμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με σύγχρονα οπλικά συστήματα, δίνοντας την δυνατότητα, και στη διπλωματία και στην οικονομία, να μπορούν να χαράξουν το δρόμο που πρέπει, για μία καλύτερη ημέρα για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Σχολιάζοντας την παρέμβαση Λαζαρίδη, ο πρόεδρος της ΚΟ Νίκη Δ. Νατσιός είπε ότι άρχισε πάλι τα καυχήματα για την εξωτερική πολιτική: «Η κόκκινη γραμμή των έξι μιλίων που επαιρόταν πρόσφατα ο κ. Γεραπετρίτης, είναι λόγος για να καυχάστε; Η πόντιση του καλωδίου, που ακόμα να την δούμε στην Κάσο, είναι κάτι για να καμαρώνετε και να επαίρεσθε; Μιλήσατε και για την ηθική χρεοκοπία που σας χρέωσα.. Όταν ψηφίζατε τον ψευτο-γάμο τον ομοφυλοφίλων, ήσασταν περήφανοι γι’ αυτό; Αυτό θα σας συνοδεύει μία ζωή. Είναι το στίγμα της ΝΔ επί Μητσοτάκη. Εσείς να κοιτιέστε στον καθρέφτη και να βλέπετε τα πρόσωπα σας.. Είναι η ντροπή και ξεφτίλα της θητείας σας», είπε ο κ. Νατσιός.