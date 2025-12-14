Έντονη λεκτική αντιπαράθεση είχε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη.

Ένταση επικράτησε στον «αέρα» της εκπομπής του MEGA, Χαμογέλα και πάλι, όταν η δια τηλεφώνου συνομιλήτριά της, Ζωή Κωνσταντοπούλου διαπληκτίστηκε με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη. Αιτία του τσακωμού ήταν τα όσα διαδραματίστηκαν στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο «φραπέ» και τις απειλές που φέρεται να εκτόξευσε κατά της ίδιας, στους διαδρόμους της Βουλής.

Ο δημοσιογράφος ρώτησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί δεν έσπευσε αυτομάτως στο οικείο ΑΤ. «Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε αυτή η απειλή και ήταν μέσα στη Βουλή και θα είχατε και τη συνδρομή του φρούραρχου, δεν πήγατε ακριβώς από κάτω, στο ΑΤ του Συντάγματος να καταθέσετε αυτή τη μήνυση και ο κύριος Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο; Γιατί δεν πήγατε στο τμήμα εκείνη την ώρα;», ρώτησε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος. Η ερώτηση του Σωτήρη Μπολάκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει στον δημοσιογράφο στη συνέχεια, «μην αναπαράγετε την κακοποίηση προς τις καταγγέλουσες κάθε φορά που τους λένε “δεν έκανες αυτό, δεν έκανες εκείνο”».

Ακολουθεί ο έντονος διάλογος:

Σωτήρης Μπολάκης: «Έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεος, λυπηθείτε μας…»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Με κοροϊδεύεις;»

Σωτήρης Μπολάκης: «Μην προσβάλλετε, κυρία Κωνσταντοπούλου.»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Εσύ μην προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Σωτήρη μου, είναι άθλιο αυτό που κάνεις!»

Λίγο αργότερα, η ίδια εξήγησε στην παρουσιάστρια της εκπομπής ότι θεωρεί άδικη και υπερβολική την επίθεση που δεχόταν on air, ενώ ήταν στο τηλέφωνο, και ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει τη συζήτηση υπό αυτές τις συνθήκες. «Σίσσυ μου, υπάρχει ένα όριο. Με κατηγορούν για πράγματα που δεν έχω κάνει, γιατί δεν πήγα στο Σύνταγμα ή στο ΑΤ. Θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε κλείνοντας το τηλέφωνο.