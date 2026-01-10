Ένταση on air ανάμεσα σε Τζάκρη και Λαζαρίδη για την Καρυστιανού: Αποχώρησε ο βουλευτής της ΝΔ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Άγριο επεισόδιο είχαν στον τηλεοπτικό «αέρα» η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας Θεοδώρα Τζάκρη με τον βουλευτή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη.

Καλεσμένοι στην εκπομπή του OPEN οι δύο βουλευτές είχαν έντονη αντιπαράθεση με αφορμή το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού με αποτέλεσμα ο Μακάριος Λαζαρίδης να πετάξει το μικρόφωνο και να φύγει από το στούντιο.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν η βουλευτής δήλωσε πως τα επιχειρήματα από το κυβερνών κόμμα ότι «η Μαρία Καρυστιανού εργαλειοποιεί το πένθος της, δεν προέρχονται από το χώρο της πολιτικής με επιχειρήματα, αλλά της αλητείας».

Αναλυτικά ο συνοπτικός διάλογος που είχαν ο κ. Λαζαρίδης με την κα Τζάκρη:

Λαζαρίδης: Αλητείας;

Τζάκρη: Ναι, αλητείας

Λαζαρίδης: Φεύγω, ντροπή!

Στη συνέχεια ο Μακάριος Λαζαρίδης αποχώρησε φανερά εκνευρισμένος από την εκπομπή, ενώ η κα Τζάκρη αναγκάστηκε μετά από ώρα και τις παρακλήσεις των δημοσιογράφων της εκπομπής να αναδιατυπώσει και αντί για αλητεία να μιλήσει για «παράλογο».

Δείτε το βίντεο μετά το 25ο λεπτό: