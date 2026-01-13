Ένταση on air μεταξύ αγροτών για τα μπλόκα - Real.gr

Aντιπαράθεση στον τηλεοπτικό αέρα είχαν το πρωί ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα.

Ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στο διάλογο με αποτέλεσμα ο κ. Μαρούδας να αρχίσει να γελάει στον αέρα της εκπομπής «Newsroom» της ΕΡΤ.

Ο διάλογος: