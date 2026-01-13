Ένταση on air μεταξύ αγροτών για τα μπλόκα - Real.gr

Aντιπαράθεση στον τηλεοπτικό αέρα είχαν το πρωί ο γραμματέας αγροτικών συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, Χρήστος Τσιλιάς, που θα βρεθεί σήμερα στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της ένωσης ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Ρίζο Μαρούδα.
Ο κ. Τσιλιάς αναφέρθηκε στα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στο διάλογο με αποτέλεσμα ο κ. Μαρούδας να αρχίσει να γελάει στον αέρα της εκπομπής «Newsroom» της ΕΡΤ.
Αγρότες: Γιατί είπαν «όχι» τα μπλόκα της Πανελλαδικής στη συνάντηση με Μητσοτάκη – Στις 15:00 το ραντεβού με τη δεύτερη επιτροπή – Τι είπε στον realfm ο Αδ. Γεωργιάδης
Ο διάλογος:
- Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες που εκφράζει ο Μαρούδας. Επικράτησε η λογική και όχι η παραφροσύνη. Ο διάλογος θα έπρεπε να γίνει όταν οι κινητοποιήσεις ήταν στο πικ. Φτάσαμε στο σήμερα, με τις επιλογές της πανελλαδικής να έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Αν είναι δυνατόν να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Πώς θα λύσεις τα προβλήματα; Αυτά είναι τα σόου για να βγάζουν φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος; Να κάνουμε τι; Δεν πρέπει να πάμε να συζητήσουμε;
- Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματά μας
- Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα σου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους. Είσαι ένα κομματικό στέλεχος και ταλαιπωρείς τον πρωτογενή τομέα. Χωρίς επιχειρήματα, χωρίς τίποτα.
- Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε 2 λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
- Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή από τον Περισσό. Γιατί δεν πας στον διάλογο;
- Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1,500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό. Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη και ειδικά σε αυτόν.
- Τσιλιάς: Όταν κάποιος θέλει να μιλήσει σοβαρά πάει σε διάλογο. Σόου δεν θα κάνει στα ΜΜΕ δεν κάνει.