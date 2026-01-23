Ένταση στη Βουλή ανάμεσα σε Κέλλα και Λιακούλη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα εμβόλια - Real.gr

Quantcast
14:45, 23/01/2026
Αντιπαράθεση για το εμβόλιο της ευλογιάς των ζώων είχαν στη Βουλή ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χ. Κέλλας και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ε. Λιακούλη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικής επίκαιρης ερώτησης η κα. Λιακούλη ζήτησε να μάθει γιατί η κυβέρνηση δεν συζητά το μέτρο των τοπικών εμβολιασμών. Η κα. Λιακούλη κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν μπορεί να σταματήσει «την λαίλαπα της ευλογιάς». «Σας ξέφυγε απολύτως. Αποτύχατε και μάλιστα παταγωδώς», δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ.

Ανέφερε, μάλιστα, επιστολή του αρμόδιου Ευρωπαίου Επιτρόπου, στην οποία, σύμφωνα με την κα. Λιακούλη, αναφέρει ότι «ο εμβολιασμός είναι το μόνο μέτρο που μπορεί να σταματήσει την εξάπλωση».

Απαντώντας στην κα. Λιακούλη, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε πως τυχόν εμβολιασμός θα έχει «σοβαρότατες επιπτώσεις στις εξαγωγές των γαλακτοκομικών προϊόντων και κυρίως στη φέτα και αυτοί οι περιορισμοί θα παραμείνουν».

Προσέθεσε μάλιστα πως σε προχθεσινή επιστολή του ο κ. Βαρχελί αναφέρει «ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αν εφαρμοστεί σχέδιο εμβολιασμού κατά της ευλογιάς, τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπόκεινται σε μέτρα. Δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται στη ζώνη εμβολιασμού θα απαγορεύονται εκτός της ζώνης εμβολιασμού», ανάφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Πόσα ζώα τελικά θα θανατώσετε για να μην κάνετε τα εμβόλια;» ρώτησε τον υπουργό η κα. Λιακούλη. Ενώ, αναφερόμενη στο θέμα της φέτας, τόνισε πως «το θέμα για τη φέτα είναι πολύ σοβαρό και θα το βρούμε μπροστά μας, όμως δεν πρέπει να θυσιαστεί κανένας κτηνοτρόφος και καμία μονάδα γι αυτό».

Ο κ. Κέλλας υποστήριξε ότι τα διαθέσιμα εμβόλια «είναι αμφιβόλου ποιότητάς και αποτελεσματικότητας» και αυτό προκύπτει από το γεγονός του ότι «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει εμβολιάσει» και από το γεγονός ότι «κανένα εμβόλιο δεν έχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

«Είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους με ένα πρωτοφανές πακέτο στήριξης. Θα στηρίξουμε την κτηνοτροφίας μας. Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας είναι το Α και το Ω. Εμείς σταθμίζουμε κάθε απόφασή μας βάσει επιστημονικών δεδομένων και συνεπειών. Για εμάς η κτηνοτροφία είναι εθνικό θέμα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε όλοι», κατέληξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

