Ένταση στη Βουλή μεταξύ Βελόπουλου - Καιρίδη: «Λες ‘Αλτ! Τις ει;’ και μπουμπουνάς»-«Είστε πρόβλημα ανθελληνικό και αντεθνικό» - Real.gr

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ένταση προκλήθηκε στη Βουλή όταν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος πρότεινε επί της ουσίας να πυροβολούνται όσοι επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Απευθυνόμενος στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη ο κ. Βελόπουλος είπε: «Κύριε Υπουργέ μεγαλώσατε και ξεχάσατε. Ήσασταν καταδρομέας, ξέρατε τι κάναμε στα σύνορα; Αλτ τις ει; Αλτ τις ει; Και τι κάνουμε μετά; Μπουμπουνάς. Αυτό λέγαμε. Αυτό λέει ο στρατιωτικός κώδικας και ο νόμος».

Στην αίθουσα προκλήθηκε φασαρία με τον κ. Βελόπουλο να προτρέπει όποιον δεν του αρέσουν όσα λέει να περάσει έξω. Στον κ. Βελόπουλο απάντησε λίγη ώρα αργότερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ Δημητρης Καιρίδης: «Τα όσα είπατε περί πυροβολισμών αποδεικνύουν ένα πράγμα. Δεν είστε ούτε Ελληνική, ούτε Λύση. Είστε πρόβλημα, αντεθνικό και ανθελληνικό» είπε.