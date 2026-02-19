Σφοδρή ένταση στη Βουλή για τα επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας - Real.gr

«Απόλυτο δίκιο» στους εργαζόμενους που διαδήλωσαν στο νοσοκομείο Νίκαιας για την έλλειψη κλινών και προσωπικού, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος σε παρέμβασή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο υπουργός Υγείας πήγε για στημένη «φιέστα» και «για να αντιπαρατεθεί με τους εργαζόμενους, προκαλώντας τους την αγανάκτηση και την οργή» είπε ο κ. Καραθανασόπουλος: «Και αντί να βγείτε να καταγγείλετε ότι οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν χημικά εντός του χώρου του νοσοκομείου, καταγγέλλετε τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς».

Το ΚΚΕ, πρόσθεσε, στέκεται πάντα στο πλευρό όσων αγωνίζονται, στηρίζει τους αγώνες και θα πρωτοστατεί σ’ αυτές τις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Δεν θα σας κάνουμε το χατίρι να υποστείλουμε τη σημαία είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Μ. Λαζαρίδης: Δεν έχετε το προνόμιο της ευαισθησίας

Δεν έχετε το προνόμιο της ευαισθησίας απέναντι στην κοινωνία σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης σημειώνοντας ότι επί ΝΔ αυξήθηκε το προσωπικό στο νοσοκομείο Νίκαιας από το 2019, κατά 65 επιπλέον γιατρούς, 135 νοσηλευτές, 133 λοιπό προσωπικό, ενώ είναι σε εξέλιξη επτά έργα 30 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία γίνονται για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια.

Τόνισε, μάλιστα, ότι στο ΕΣΥ δεν έχουν θέση «νοσηρές μειοψηφίες» που δεν έχουν σχέση με την υγεία. Και αντί να καταδικάσετε τέτοιου είδους επεισόδια, στα οποία συμμετείχανε και στελέχη του ΚΚΕ, από την τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής, [. . .] έρχεστε και τα εγκρίνετε». ‘Αλλο είναι οι διαμαρτυρίες και άλλο η βία, συνέχισε ο κ. Λαζαρίδης επαναλαμβάνοντας ότι «όταν κάποιοι θα προκαλούν επεισόδια, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα έχουν την αντίδραση του νόμου».

Ανταπαντώντας ο κ. Καραθανασόπουλος είπε η κυβέρνηση συζητά για το πόσοι προσλήφθηκαν, αλλά όχι πόσοι έφυγαν και πόσα κενά υπάρχουν. Όσοι πηγαίνουν στα νοσοκομεία βιώνουν αυτή την τραγική κατάσταση «και από αυτή την άποψη, είναι φανερό ότι το ΚΚΕ θα συνεχίσει να στηρίζει κι εσείς θα έχετε το φόβο μας» είπε ο κ. Καραθανασόπουλος ανακοινώνοντας ότι, θα καταθέσει τις φωτογραφίες από τη Νίκαια, για «να δείτε ποιους χτυπήσατε. Για να μη λέτε “ποιοι ήταν αυτοί” που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις».

Στην ίδια συζήτηση, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος είπε ότι, σύμφωνα με την ευρωστατιστική υπηρεσία, οι ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες στην χώρα, σε σχέση με το 2019, διαρκώς αυξάνονται. Και αυτό, διότι, «πάρα πολλοί από τους πόρους που δίνετε στο ΕΣΥ καταλήγουν σε υπερκοστολογημένες υπηρεσίες, που αγοράζει το σύστημα υγείας από ιδιώτες» είπε ο κ. Ηλιόπουλος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ