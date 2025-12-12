Ένταση στη Βουλή για τις συλλήψεις στην Κρήτη - Μ. Λαζαρίδης: Στους συλληφθέντες είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη - Real.gr

Στη σκιά των συλλήψεων στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ διεξάγεται η σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να αλληλοκατηγορούνται για την κομματική ταυτότητα των συλληφθέντων.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Τον χορό των καταγγελιών άνοιξε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη η οποία είπε ότι το σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της αστυνομίας στην Κρήτη και ότι μεταξύ των συλληφθέντων είναι κάποιος αγροτοσυνδικαλιστής κύριος Χιλεντζάκης , ο οποίος είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Απαντώντας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης είπε ότι σωστά λέει η κα Αποστολάκη πως το σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. “Αυτό δείχνει ότι το Κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Ακούστε έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη”.

Η αποκάλυψη Λαζαρίδη προκάλεσε αναστάτωση στην επιτροπή με την κα Αποστολάκη να απαντά ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση. Πρόσθεσε όμως πως: “Εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ”.