Ένταση στη Βουλή μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου - Δημήτρη Καιρίδη: «Κάνετε βρώμικη δουλειά»-«Άσε μας, κουκλίτσα μου» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συγγνώμη από την Κωνσταντοπούλου ζήτησε ο Νίκος Δένδιας.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπουλου και του Δημήτρη Καιριδη με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κατηγορεί τον κ. Καιρίδη πως κάνει δουλίτσες και τον τελευταίο να αντιδρά λέγοντας «άσε μας καλέ κουκλίτσα μου».

Το επεισόδιο πήρε διαστάσεις μετά την παρέμβαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από την κα Κωνσταντοπουλου.

Η ένταση προκλήθηκε την ώρα που η αρχηγός της Πλεύσης βρισκόταν στο βήμα της Ολομέλειας και έκανε παρατήρηση στον κ Καιριδη επειδή μιλούσε με συνάδελφο του. Ο διάλογος έχει ως εξής :

Κωνσταντοπουλου: Κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

Καιριδης: Eνοχλώ;

Κωνσταντοπουλου: Με ενοχλείτε ναι.

Καιρίδης : Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

Κωνσταντοπουλου: Σας το επιστρέφω… εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω δουλίτσες. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

Καιρίδης: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

Κωνσταντοπούλου: τελευταία φράση ήταν άσε μας καλέ κουκλίτσα μου

Γεροβασίλη : Θα διαγραφεί από πρακτικά…

Κωνσταντοπουλου Όχι δεν θέλω να διαγραφει….

Δένδιας : Να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….

Καιρίδης: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες δεν έκανα ποτέ. Πόθεν δουλίτσες, πόθεν….

Νίκος Δένδιας και Δημήτρης Καιρίδης προσέθεσαν δεύτερο επεισόδιο στο σήριαλ της κόντρας τους λίγη ώρα αργότερα στο καφενείο της Βουλής. Οι δυο τους συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνεδρίασης και είχαν έναν ακόμα έντονο διάλογο

Δένδιας : Έλα εδώ πανάθεμά σε

Καιρίδης : Δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό,

Δένδιας: Είσαι καλά; Σου άφησα 2,5 λεπτά να απαντήσεις οργανωμένα

Καιρίδης : Αν είναι θα το πω εγώ, τι είσαι παιδαγωγός; Εγώ δεν είμαι Μπογδάνος (σ.σ είχε διαγραφεί από την Κ.Ο Ν.Δ μετά από άδειασμα του Ν.Δένδια)

Δένδιας: Εγώ εκπροσωπώ την κυβέρνηση

Καιρίδης : Μα εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Δένδιας: Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα; Δεν έχεις καταλάβει τι έγινε…Κάτσε ήσυχασε κα σκέψου το