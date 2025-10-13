Ένταση στη Βουλή μεταξύ Γεωργιάδη - Δάγκα: «Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε» - Real.gr

Έντονη αντιπαράθεση για τις εξελίξεις στη Γάζα στην ολομέλεια της Βουλής μεταξύ Άδωνι Γεωργιάδη και της βουλευτή του ΚΚΕ, Παρασκευής Δάγκα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υγείας αντιδρώντας στην παρέμβαση της κυρίας Δάγκα που μίλησε για «επιστροφή παλαιστινιακών συνόρων» στα όρια του 1967 διαφωνώντας με το ειρηνευτικό σχέδιο Τράμπ είπε:

«Σήμερα όχι μόνο δεν χαίρεστε που τελειώνει ο πόλεμος, εσείς στεναχωριέστε . Τα μουσουλμανικά κράτη, η Χαμάς και το Ισραήλ αναγνωρίζουν και θέλουν το σχέδιο Τράμπ. Όλος ο κόσμος θέλει το ίδιο. Μόνο το ΚΚΕ δεν το θέλει”. Ο κ. Γεωργιάδης αυξάνοντας την ένταση χαρακτήρισε το ΚΚΕ “υποκριτές. Κλείνετε όλη την μέρα τους δρόμους στην Κηφισίας και παριστάνετε ότι κλαίτε για τα παιδιά και τους αμάχους που χάνονται αλλά τώρα που επιτεύχθη η ειρήνη στεναχωριέστε. Κλάψτε για την Χαμάς που χάσατε. Ο Πρόεδρος Ταμπ και ο Νετανιάχου εξαφάνισαν την Χαμάς για το καλό του κόσμου».