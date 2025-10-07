Ενταση στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας - Εξαπέλυσε βολές κατά Βορίδη - Real.gr

Quantcast
Ενταση στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις ο Γρηγόρης Βάρρας – Εξαπέλυσε βολές κατά Βορίδη

12:05, 07/10/2025
Ένταση επικρατεί στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής καθώς ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάρτυρας σήμερα Γρηγόρης Βάρρας αφού έκανε την αρχική του τοποθέτηση αρνείται να δεχθεί ερωτήσεις.
Βουλευτές από όλα τα κόμματα μιλούν για προσβλητική στάση προς την επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος του επεσήμανε ότι πρέπει να επικαλεστεί συγκεκριμένους λόγους από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για να αρνηθεί πράγμα τ ο οποίο δεν έχει γίνει. Ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι ο κ. Βάρρας μπορεί να κατηγορηθεί ακόμα και για απείθεια ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ είπε ότι με αυτή τη στάση αμφισβητείται η αξιοπιστία της αρχικής του κατάθεσης. Να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία εναντίον του κ. Βάρρα αν αρνηθεί να καταθέσει ζήτησε ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Στην τοποθέτηση του πάντως ο κ. Βάρρας εξαπέλυσε βέλη κατά του πρώην Υπουργού Μάκη Βορίδη, λέγοντας ότι παρενέβη στη σύνταξη προκήρυξης του διαγωνισμού για τεχνικό σύμβουλο, λέγοντας ξεκάθαρα ότι διέπραξε παράβαση καθήκοντος. Πρόσθεσε ότι παραιτήθηκε κατόπιν πίεσης του κ. Βορίδη και του διευθυντή του κ. Αθανασά, στη συνέχεια ωστόσο είπε ότι αποχώρησαν αγκαλιασμένοι και με χαμόγελο. Ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την όποια του διαφωνία με τον κ. Βορίδη.

