Εντολή Πλεύρη για επανεξέταση καθεστώτος ασύλου στον 32χρονο που συνελήφθη για εμπρησμό και σεξουαλικές παρενοχλήσεις - Real.gr

Την επανεξέταση του ασύλου του 32χρονου Παλαιστίνιου δράστη του εμπρησμού στον Υμηττό, ο οποίος συνελήφθη για τις σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες στο Μετρό στο Αιγάλεω, ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο κ. Πλεύρης ζήτησε από την υπηρεσία ασύλου να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την επανεξέταση του καθεστώτος ασύλου που έχει λάβει ο 32χρονος δράστης. Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή η καταδίκη για ποινικό αδίκημα δικαιολογούν την αφαίρεση του καθεστώτος προστασίας που παρέχει το άσυλο.

Η ίδια πρακτική θα ακολουθείται αυτόματα σε όλες τις περιπτώσεις που διαπράττεται ποινικό αδίκημα από δικαιούχους ασύλου. Ο 32χρονος ταυτοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για εμπρησμό στον Υμηττό, στις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, τον αναγνώρισαν από τα ρούχα που φορούσε στο επίμαχο βίντεο έξω από το σπίτι της ανήλικης στο Αιγάλεω. Ο δράστης κατηγορείται ως υπαίτιος της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 7/9/2025 και ώρα 19:18 στο δάσος του Υμηττού, στην περιοχή του Βύρωνα, πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Ιωάννη Καρέα.

Η ταυτοποίησή του κατέστη δυνατή μέσω μαρτυριών, βιντεοληπτικού υλικού και άλλων στοιχείων που συνέλεξε η ΔΑΕΕ, στο πλαίσιο ερευνών για τρεις ακόμη εμπρησμούς που είχαν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Η επίθεση σε γυναίκες στο Αιγάλεω

Ο 32χρονος παρενόχλησε δύο έφηβες και μία 58χρονη στο Αιγάλεω, χθες (16.09.25) το μεσημέρι. Η πρώτη έγινε με θύμα μία 14χρονη. Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 32χρονος την αγκάλιασε και την έριξε στο έδαφος και φεύγοντας την έφτυσε.

Όσον αφορά στην παρενόχληση της 58χρονης, ο δράστης της έπιασε το χέρι της με δύναμη και αρπάζοντας της, σύμφωνα με την καταγγελία της, φύσηξε μέσα στο αυτί της.

Αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, με την καθοδήγηση των παρευρισκόμενων, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να εντοπίσουν τον Σύρο και να τον συλλάβουν. Ο 32χρονος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω, σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί.