Eντονες αντιδράσεις για το «λουκέτο» στα ΕΛΤΑ από βουλευτές της ΝΔ - Real.gr

«Εκρηκτικό» ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας. Περίπου 80 βουλευτές εξέφρασαν έντονες αντιδράσεις για την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. των ΕΛΤΑ.

Ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου είπε:« Με εσάς ισχύει το… ‘ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος’. Οι βουλευτές είναι οι κερατάδες».

«Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» είπε από την πλευρά του ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος

Σύμφωνα με πληροφορίες ο βουλευτής Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος διαμαρτυρήθηκε λέγοντας: «Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ, Δώστε λύση, όχι ‘μασάζ΄. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;».

Από την πλευρά της η βουλευτής Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή είπε: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάντε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση. Ξεχείλισε το ποτήρι».

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη δήλωσε: «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί ήταν οι βουλευτές που ζήτησαν την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Παγκοσμίως η αγορά των ταχυδρομείων έχει πρόβλημα. Στην Ελλάδα η κατάσταση με τα ΕΛΤΑ έχει καταστεί σταδιακά μη βιώσιμη θα σας έλεγα. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Επικοινωνιακά που με ρωτάτε προφανώς δεν ήταν επαρκής η διαχείριση που είχε γίνει, θα σας έλεγα, διότι όντως απαιτείτο να είχε γίνει μία καλύτερη επαφή και με τις τοπικές κοινωνίες», είπε χθες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης στον realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι κανένας πολίτης, κανένας συνταξιούχος και καμία περιοχή της χώρας δεν θα μείνει χωρίς ταχυδρομική εξυπηρέτηση, παρά το κλείσιμο ορισμένων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Όπως ανέφερε, το 92% των αποστολών και των συντάξεων πραγματοποιούνται πλέον κατ’ οίκον, γεγονός που αποδεικνύει τη μετατόπιση των υπηρεσιών προς το μοντέλο της κατ’ οίκον διανομής. Μόλις το 10% των πολιτών προσφεύγει πλέον σε φυσικά καταστήματα, τα οποία ωστόσο απορροφούν πάνω από το 50% του λειτουργικού κόστους των ΕΛΤΑ. Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι κάθε υποκατάστημα κοστίζει περίπου 150.000 ευρώ ετησίως, ποσό που συνολικά ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρξε επικοινωνιακή αστοχία από πλευράς της διοίκησης των ΕΛΤΑ ως προς τον τρόπο που ανακοινώθηκε το κλείσιμο των καταστημάτων, τονίζοντας πως αυτό δημιούργησε αχρείαστη αναστάτωση στους πολίτες.

Στη μία το μεσημέρι πραγματοποιείται στη Βουλή η έκτακτη συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, του Επικεφαλής του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.