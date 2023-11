Εντός της ημέρας οι αποφάσεις της ομάδας Αχτσιόγλου - Συνεδριάζει το απόγευμα η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η αποχώρηση θα πραγματοποιηθεί με τη δημοσιοποίηση κειμένου – όπως έκανε και η «Ομπρέλα» – μέσω του οποίου θα εξηγήσουν τους λόγους που οδηγήθηκαν στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ, με επόμενο βήμα τη συγκρότηση ΚΟ, με επικεφαλής, όπως λένε πληροφορίες, τον Αλέξη Χαρίτση.

Σήμερα το απόγευμα θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασσελάκης, με μία θεσμική κίνηση θέλει να τεστάρει και να μετρήσει τις αντιδράσεις των στελεχών που πρόκειται να αποχωρήσουν. Θα προτείνει να συγκροτηθεί ένα πολιτικό όργανο, που θα ονομάζεται «Πολιτικό Κέντρο», επιχειρώντας να κερδίσει πόντους στο «πινγκ πονγκ» επίρριψης ευθυνών.

Άνοιξε την πόρτα της εξόδου ο Αντ. Τζανακόπουλος

Την πόρτα της εξόδου άνοιξε χθες ο Αντώνης Τζανακόπουλος, κορυφαίο μέλος της τάσης και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το κόμμα, μαζί με στελέχη που διαβιούν στο εξωτερικό.

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι τα όσα έχουν ακολουθήσει την εκλογή Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος «κατέστησαν σαφή την μετάλλαξη του κόμματος σε κόμμα του Κέντρου», οδηγώντας «στην πλήρη απαξίωση των οργάνων»

